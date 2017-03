In Belgien kämpfen der RSC Anderlecht und der FC Brügge in der jetzt beginnenden Play-off-Phase um den Titel. Dahinter mischt der SV Zulte-Waregem den belgischen Fußball auf. Der derzeit Drittplatzierte, der in der Arena mit dem schönen Namen Regenboogstadion neben dem Bootshuis am Stadtweiher spielt, hat seinen Startplatz in der Europa League aber schon sicher: Vor gut zwei Wochen besiegten die Flamen den KV Oostende im belgischen Pokalfinale.