Der Russe hütete zwischen 1993 bis 1995 in 64 Spielen das Tor des damaligen Bundesligisten und half in seiner ersten Saison, mit Rang 13 und damit sogar vor dem FC Schalke, die Klasse zu halten. In seinem zweiten Jahr ging dann aber gar nichts mehr: Dresden stieg mit einer Tordifferenz von -35 und nur vier Siegen als abgeschlagener Letzter ab.

Vier Gegentore von Costa Rica

Seine aktuelle Aufgabe als russischer Nationaltrainer ein Jahr vor der Heim-Weltmeisterschaft hat den Vorteil, dass es nicht allzuweit hinunter gehen kann. Mannschaft und Stimmung im Land sind bereits Boden. In zwei Testkicks am Freitag (24.03.17) in Krasnodar gegen die Elfenbeinküste und vier Tage später in Sotschi gegen Belgien soll Tschertschessow sein Team trotzdem im Schnelldurchgang in Form für den Confed-Cup bringen, nachdem es zuletzt sogar mal gegen Costa Rica eine 3:4-Heimpleite gab.

Die einst stolze "Sbornaja" durchläuft gerade einen Umbruch und darf als Vorbereitung auf die WM nicht mal Qualifikationsspiele bestreiten. Dafür ist die Erwartungshaltung überbordend: "Minimalziel ist das Halbfinale bei der WM" , hat Igor Lebedew vom russischen Fußballverband dem Nachfolger des glücklosen Leonid Slutski mit auf den Weg gegeben. Lebedew ist übrigens der Politiker, der bei der Euro die russischen Hooligan-Attacken als "Verteidigung der Ehre des Landes" glorifiziert hatte.

Blamabler Vorrunden-Letzter bei der Euro

Halbfinale? Minimalziel? Für eine Truppe, die bei der Europameisterschaft in Frankreich in der Vorrunde 1:2 gegen die Slowakei verloren hat und danach 0:3 von Wales versohlt wurde? Die als blamabler Gruppenletzter vorzeitig die Heimreise antrat und der anschließend Leistungsträger wie Roman Schirkow, Sergej Ignaschewitsch von der Fahne gingen – zuletzt auch noch Wasili Berezutski, auf den Tschertschessow als Kapitän des neuen Teams gebaut hatte?

Lebedew scheint einiges auf den Heimvorteil zu setzen. Und vielleicht noch auf die ein oder andere Einbürgerung, die bei den Russen im Jahr des Confed Cups sehr zügig verläuft. So reichte es dem Brasilianer Mário Figueira Fernandes von Meister ZSKA Moskau gerade, sich in Russland "richtig zu Hause zu fühlen" . Per Präsidialdekret darf er jetzt für die Sbornaja auflaufen.

Nachwuchsförderung sträflich vernachlässigt

Der ehemaligen Schalker Roman Neustädter erhielt schon vor der EM einen russischen Pass, weil er in der heutigen Ukraine geboren wurde. Angesichts der aktuellen politischen Lage wäre das normalerweise wohl eher ein Ausschlusskriterium gewesen. Brasiliens Torhüter Guilherme Alvim Marinato darf auch für Russland spielen, falls der ewige Igor Akinfejew seine Form von vor gefühlten fünf, sechs Jahren doch nicht wiederfindet.

Die sträflich vernachlässigte Nachwuchsförderung und die Gewaltexzesse der Hooligans bei der Euro sind neben der sportlichen Tristesse weitere Themen, die die Stimmung im eigenen Land der Sbornaja gegenüber in Tiefen rücken, die es in einem WM -Gastgeberland so kurz vor dem Turnier wohl selten gegeben hat. Nach dem Euro-Desaster stimmten in einer Internet-Petition knapp 900.000 Menschen für die komplette Auflösung des 2016er-Ensembles.

"Meinung der Menschen berücksichtigen"

Kaum lösbare Aufgabe: Nationaltrainer Stanislaw Tschertschessow soll Russland ins WM-Halbinale führen. Mindestens.

Sportminister Witali Mutko betonte daraufhin, "die Meinung so vieler Menschen beim Neuaufbau der Mannschaft natürlich zu berücksichtigen" . Doch neue Stars sind nicht in Sicht, bei der U-21-EM 2015 war Russland nicht einmal qualifiziert, auch die Teilnahme an der diesjährigen U-21-Endrunde im Juni in Polen bleibt den WM-Gastgebern verwehrt.

Mutko leistete bereits im April 2016 offenbar vorsorglich den Offenbarungseid: "Wir erwägen punktuelle Einbürgerungen, weil wir in den kommenden zwei Jahren niemand Neues aus der eigenen Jugend mehr heranziehen werden." Das Gerüst bilden nun Spieler wie Artem Dsjuba und Alexander Kokorin von Zenit St. Petersburg, Alexander Samedow von Spartak oder Fedor Smolov aus Krasnodar. Bitter für Tschertschessow: Dsjuba und Smolov sind verletzt und können dem Trainer auf seiner schwierigen Mission weder gegen die Elfenbeinküste noch gegen Belgien helfen.

Stand: 23.03.2017, 22:01