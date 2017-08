17 Jahre und 111 Tage war Wayne Rooney gerade einmal alt, als er am 12. Februar 2003 für die englische Nationalmannschaft debütierte. Nach 14 Jahren ist jetzt Schluss: Rooney wird künftigt nicht mehr im Trikot der "Three Lions" auflaufen. "Es war großartig, dass Trainer Gareth Southgate mich diese Woche angerufen hat und mich für die kommenden Länderspiele berufen wollte. Aber ich habe ihm nach reiflicher Überlegung gesagt, dass ich entschieden habe, meine internationale Karriere zu beenden" , teilte der Stürmer am Mittwoch mit (23.08.2017).

Rekordfeldspieler und Top-Torschütze

In fast anderthalb Jahrzehnten lief Rooney insgesamt 119 Mal für die englische Nationalmannschaft auf. Das bringt ihn in der ewigen Rangliste auf Platz zwei - hinter Torhüter Peter Shilton (125) und vor zahlreiche Weggefährten wie David Beckham (115), Steven Gerrad (114) oder Frank Lampard (106). Zudem ist Rooney mit 53 Treffern Rekordtorschütze vor Manchester-United-Legende Sir Bobby Charlton (49).

Kein Erfolg bei Großveranstaltungen

Für das englische Nationalteam lief Rooney bei drei Welt- und Europameisterschaften auf. Sportlich liefen die Großveranstaltungen in seiner Ära jedoch alles andere als erfolgreich. Rooneys größte Erfolge im Nationaldress waren die Viertelfinalteilnahmen bei der EM 2004 in Portugal, der WM 2006 in Deutschland und der EM 2012 in Polen und der Ukraine. Außerdem wurde er 2004 als 18-Jähriger ins EM -Allstar-Team gewählt. "Dass ich nie Teil einer siegreichen englischen Mannschaft bei einem großen Turnier war, ist mit das einzige, was ich bereue", gestand Rooney.

Sein letztes Länderspiel bestritt Rooney im vergangenen Jahr beim 3:0-Erfolg der Engländer gegen Schottland. Zuvor war bei der EM 2016 die Kritik am Engländer laut geworden und er wurde zwischenzeitlich auf die Bank gesetzt.

Starker Saisonauftakt bei Heimatverein

Von Altersmüdigkeit ist bei Rooney derzeit aber nichts zu sehen. Nachdem er vor dieser Spielzeit von Manchester United zu seinem Heimatverein FC Everton zurückgekehrt war, erzielte Rooney in den ersten beiden Spielen jeweils einen Treffer und hatte damit maßgeblichen Anteil am guten Saisonstart des Liverpooler Stadtteilklubs.

