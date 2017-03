Ronaldo-Statue auf Madeira sorgt für Lacher

Der Look ist immer der gleiche: Anzug, Krawatte, perfekt gestyltes Haar, riesige mit Diamanten besetzte Ohrringe. Wenn Cristiano Ronaldo einen öffentlichen Termin wahrnimmt, dann meistens in dieser Montur. Bei der Zeremonie zur Umbennung des Flughafens von Ronaldos Heimat, der portugiesischen Insel Madeira, war der Europameister natürlich gewohnt stilsicher unterwegs.

Doch die Statue, die zum Anlass der Umbenennung des Flughafens in "Flughafen Madeira - Cristiano Ronaldo" in Anwesenheit des portugiesischen Staatspräsidenten und des Ministerpräsidenten enthüllt wurde, sieht dem Weltfußballer des Jahres kaum unähnlich. Blitzschnell kursierten die ersten Bilder und beißenden Kommentare zu dem etwas misslungenen Abbild Ronaldos auf Twitter und Co. Der Stimmung Ronaldos tat dieser "Kunstfehler" allerdings keinen Abbruch.

Stand: 30.03.2017, 11:59