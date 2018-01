Lustlos und einfallslos

Es geht nicht nur um das Aus im Pokal, schon seit Monaten kriselt es an der Avenida de Concha Espina. In der Primera División haben die "Königlichen" schon 19 Punkte Rückstand auf Tabellenführer und Erzrivalen FC Barcelona.

Schlechte Spiele sind die Regel, die fürstlich entlohnten Profis wirken oft lust- und einfallslos. Das Aus im Pokal war aber der Tropfen, der das "Fass der Empörung" zum Überlaufen brachte, sagte ein entrüsteter TV-Kommentator.

Dank der schönen Treffer von Eraso (31. Minute) und Gabriel (54.) - nach dem zwischenzeitlichen Ausgleich durch Karim Benzema (47.) - zog Leganés erstmals in der Klubgeschichte ins Halbfinale der Copa del Rey ein. Mit einem Etat von nur 45 Millionen Euro. Zum Vergleich: Real Madrid verfügt diese Saison über 690 Millionen.

Video starten, abbrechen mit Escape Real-Blamage im Pokal - Zidane vor dem Aus? | Sportschau | 25.01.2018 | 00:40 Min. | Verfügbar bis 25.01.2019 | Das Erste

Gellendes Pfeifkonzert

"Wir sind total fertig. Das ist eine schwierige Zeit, wir müssen nun zusammenhalten und mehr denn je arbeiten. Uns bleibt nur die Champions League" , sagte der Ex-Leverkusener Dani Carvajal. In der Tat: Scheiden die "Königlichen" nach dem Hinspiel daheim am 14. Februar und der Revanche in Paris am 6. März gegen PSG aus, wären sie schon vor dem Frühjahr ohne Titelchance.

Die rund 46.000 Fans im Stadion verabschiedeten das Team am Mittwoch (24.01.2018) mit einem gellenden Pfeifkonzert und schwenkten aufgebracht weiße Taschentücher. Die Geste aus dem Stierkampf bedeutet: "Wir sind enttäuscht. Raus mit euch!"

"Für Zidane ist das der Anfang vom Ende"

Die Madrider Medien haben als Hauptschuldigen den Trainer ausgemacht. "Für Zidane ist das der Anfang vom Ende" , schrieb die Sportzeitung "AS". Und "Marca" meint: "Wenn es einen Verantwortlichen gibt, dann ist das Zidane." Der Coach wirke wie eine "Seele im Schmerz" , habe "nichts mehr zu bieten" .

Acht von zehn Titeln geholt, dennoch keinen Kredit mehr

Zinédine Zidane wird nach einem Titelgewinn gefeiert.

Kredit ist bei Real schnell verspielt. Dass Zidane seit seinem Amtsantritt vor gut zwei Jahren acht von zehn möglichen Titeln geholt hat und dass Real unter anderem aktueller spanischer Meister, Champions-League-Sieger und Klub-Weltmeister ist, zählt kaum noch.

Selbst der sonst so solidarische Kapitän Sergio Ramos, der gegen Leganés nach langer Verletzungspause zurückkehrte, wollte sich nach der Pleite nicht wirklich für seinen Coach engagieren: "Ob Zidane bleibt? Ich bin nicht derjenige, der so etwas entscheidet."

sid/dpa | Stand: 25.01.2018, 14:00