Die Katalanen setzten sich bei CD Leganes mit 3:0 (1:0) durch. Luis Suarez mit zwei Toren (28./60.) sowie Paulinho (90.) trafen für den Tabellenführer, bei dem Nationaltorhüter Marc-André ter Stegen zum achten Mal in dieser Saison zu Null spielte. Der erste Verfolger FC Valencia hat bereits sieben Punkte Rückstand, spielt aber am Sonntag (19.11.2017) bei Espanyol Barcelona. Bereits am Samstagabend (20.45 Uhr) treffen sich Atletico Madrid und Meister Real Madrid zum Stadtderby.

Am Mittwoch tritt das Team von Superstar Lionel Messi als Erster der Vorrundengruppe D in der Champions League bei Verfolger Juve an.

sid/dpa/red | Stand: 18.11.2017, 18:00