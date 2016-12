Das Team um Superstar Messi festigte damit den zweiten Tabellenplatz. Espanyol bleibt im Tabellenmittelfeld. Luis Suarez, der am Donnerstag (15.12.2016) seinen Vertrag bei Barca bis 2021 verlängerte, war im Camp Nou mit zwei Toren der Matchwinner der Gastgeber (18. und 67.). Zudem trafen Jordi Alba (69.) und Superstar Lionel Messi (90.). David Lopez verkürzte zwischenzeitlich für Espanyol (78.).

Suarez nach seinem Tor zum 1:0

Nach zuletzt nur einem Sieg aus fünf Spielen hat Atletico Madrid seine Talfahrt in der spanischen Liga gestoppt. Der Achtelfinal-Gegner von Bayer 04 Leverkusen in der Champions League setzte sich am Samstag zu Hause mit 1:0 (0:0) gegen UD Las Palmas durch.

Den Siegtreffer erzielte Saul Niguez (59.). Trotz des Sieges liegt Atletico noch neun Punkte hinter Tabellenführer Real Madrid zurück. Die "Königlichen", die am Sonntag das Finale der Klub-WM bestreiten, haben zudem ein Spiel weniger bestritten.

Boateng noch verletzt

Bei Las Palmas, das weiter im gesicherten Mittelfeld platziert ist, fehlte der Ex-Bundesligaprofi Kevin-Prince Boateng weiter wegen muskulärer Probleme.

Für eine emotionale Randnotiz sorgte Alvaro Dominguez: Der frühere Atletico-Profi, der als Sportinvalide in der Vorwoche sein Karriereende bei Borussia Mönchengladbach erklärt hatte, führte im Estadio Vicente Calderon den symbolischen Anstoß aus.

sid/dpa | Stand: 18.12.2016, 22:27