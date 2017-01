Atletico Madrid hat den vierten Sieg in Folge in der Primera Division verpasst. Der Champions-League-Achtelfinalgegner von Bayer Leverkusen musste sich bei Athletic Bilbao mit einem 2:2 (1:1) begnügen. Koke brachte die Madrilenen früh in Führung (3.). Lekue (41.) und De Marcos (55.) drehten das Spiel zunächst zugunsten der Basken, ehe Frankreichs EM -Torschützenkönig Antoine Griezmann den Gästen noch einen Punkt (80.) rettete.

Real ist Halbzeit-Meister

Real Madrid hatte sich bereits am Samstag (21.01.2017) vorzeitig die Halbzeit-Meisterschaft gesichert - auch dank Toni Kroos. Beim mühsamen 2:1 (2:0) legte der 27 Jahre alte Mittelfeldspieler die Real-Treffer durch Abwehrchef Sergio Ramos (35./43.) per Eckball beziehungsweise Freistoßflanke auf. Juanpi (63.) brachte die Gäste noch einmal heran.

Königliche zurück in der Spur

Zuletzt war der Rekordmeister ins Straucheln gekommen. Am Mittwoch (18.01.2017) hatte Real das Viertelfinal-Hinspiel des spanischen Pokals gegen Ligakonkurrent Celta Vigo vor heimischem Publikum 1:2 verloren. Drei Tage zuvor war die Rekordserie der Königlichen von 40 Pflichtspielen ohne Niederlage beim 1:2 in der Liga gegen Europa-League-Sieger FC Sevilla gerissen.

Arbeitssieg für FC Sevilla

Die Andalusier feierten am Sonntag ihrerseits einen hart erkämpften 4:3 (1:1)-Auswärtssieg beim Tabellenletzten CA Osasuna und stehen als Zweiter weiter nur einen Punkt hinter Real. Vicente Iborra (43./65. Minute), Franco Vazquez (80.) und Pablo Sarabia (90.+2) trafen für Sevilla.

sid/dpa | Stand: 22.01.2017, 18:49