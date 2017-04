Der Rekordmeister mit Weltmeister Toni Kroos in der Startelf gewann am 35. Spieltag 2:1 (1:0) gegen den FC Valencia und konnte sich durch seinen 25. Saisonsieg mit 81 Punkten zunächst mal an die Spitze der Primera Division setzen. Titelverteidiger FC Barcelona (78), der sich am vergangenen Wochenende mit einem 3:2 im Clasico bei den Königlichen wieder in Position gebracht hatte, greift erst am Abend (20.45 Uhr) im Stadtduell bei Espanyol ins Geschehen ein und kann Real wieder an der Spitze ablösen.

Ronaldo trifft und scheitert vom Punkt

Die Real-Mannschaft von Trainer Zinedine Zidane konnte sich zunächst einmal mehr auf Europameister Cristiano Ronaldo verlassen. Der portugiesische Torjäger brachte seine Farben in der 27. Minute mit seinem 20. Saisontreffer auf die Siegerstraße. Der Ex-Leverkusener Dani Carvajal hatte den Weltfußballer glänzend in Szene gesetzt. In der 57. Minute verpasste es "Bayern-Killer" Ronaldo aber, sein Konto weiter auszubauen, als er mit einem Foulelfmeter an Gäste-Torwart Diego Alves scheiterte. In der 82. Minute gelang Daniel Parejo (82.) der Ausgleich für Valencia, ehe Marcelo (86.) dem Favoriten doch noch drei Punkte rettete.

Granada abgestiegen

Am Nachmittag war bereits der Abstieg des FC Granada besiegelt worden. Ein Kopfball-Treffer des ehemaligen Bundesliga-Profis Adrian Ramos (früher Borussia Dortmund und Hertha BSC) reichte dem Klub nicht, um die Chance auf den Klassenerhalt zu wahren. Granada, betreut von Trainer Tony Adams, unterlag bei Real Sociedad San Sebastian 1:2 (0:1) und steht dadurch nach CA Osasuna als zweiter Absteiger aus fest.

sid/dpa | Stand: 29.04.2017, 18:18