Der Gruppengegner von Bayern München in der laufenden Saison der Champions League unterlag bei Real Sociedad in San Sebastian mit 0:2 (0:1). Carlos Vela (54.) und Willian Jose (75.) erzielten jeweils per Foulelfmeter die Tore für den Ex-Klub von Atletico-Superstar Antoine Griezmann.

Durch die zweite Niederlage im elften Saisonspiel verpassten die Madrilenen (21 Punkte) nicht nur den vorläufigen Sprung an die Tabellenspitze, sondern drohen auf die am Sonntag spielenden Rivalen Real Madrid (24/gegen Aufsteiger CD Leganes) und FC Barcelona (22/bei Europa-League-Sieger FC Sevilla) wertvollen Boden zu verlieren.

red/sid/dpa | Stand: 05.11.2016, 18:20