Zinedine Zidane wirkte zufrieden. Sein Team hatte gerade den Madrider Vorortklub CD Leganés mit 4:2 besiegt und das mit einer B-Elf. Damit ging Zidanes Plan am Mittwoch voll auf, vor den kommenden Aufgaben seine Stammkräfte zu schonen.

Die Stürmer Lucas Vázquez und Álvaro Morata, aber vor allem Spielmacher Marco Asensio zeigten in dem Spiel, welch Qualität Zidane in der Hinterhand hat, sollte einer seiner Topstars ausfallen oder schwächeln. Die großen Brocken warten jetzt: In der kommenden Woche spielt Real im Champions-League-Viertelfinale gegen Bayern München und davor wartet noch das bristane Duell gegen Stadtrivale Atletico Madrid.

Viele Emotionen in der jüngeren Geschichte

Auch wenn den Fans hierzulande von dieser Paarung vor allem die beiden Champions-League-Duelle 2014 und 2016 mit den knappen Siegen für Real gegen Atletico im Gedächtnis geblieben sind, gilt es für die stolzen Königlichen auch, eine Serie zu beenden: die vergangenen drei Heimspiele hat Real gegen den ungebliebten Arbeiterverein aus dem Süden der Hauptstadt verloren, diese Wunde kann auch der der 3:0-Hinspielerfolg im Vicente Calderon nicht heilen.

Doch auch abseits aller Emotionen rund um die Historie dieses Duells wäre ein Sieg von immenser sportlicher Bedeutung. Zwei Punkte liegt Real vor dem Zweiten FC Barcelona und kann, in einem noch anstehenden Nachholspiel, den Vorsprung gar auf fünf Punkte ausbauen.

Ein Sieg gegen Atletico könnte in der Meisterschaft zwar nicht vorentscheidend sein, allerdings hielte Real dann alle Trümpfe in der Hand und die Fans dürsten nach dem Titel. Meister in der Primera División war Real schon seit 2012 nicht mehr. Deshalb soll in diesem Jahr unbedingt der Titel her. Und auch wenn eine Niederlage gegen den FC Barcelona immer besonders schmerzt, könnte Real sich dann im Clasico sogar eine Niederlage am 33. Spieltag in zwei Wochen erleuben und hätte den nationalen Titel trotzdem noch in der eigenen Hand.

Für Atletico geht es vor allem ums Prestige

Für Atletico geht es in der Liga eigentlich nur um die Frage, ob das Team den dritten Platz halten kann und sich damit direkt für die Champions League qualifizieren würde. Die Atletico-Familie hatte lange zu kauen am erneuten Scheitern im Champions-League-Finale gegen den Stadtrivalen. Das Image des ewigen Zweiten haftet an den "Colchoneros", auch deshalb ist jeder Sieg im Estadio Bernabeu eine besondere Freude für die eigentlichen Underdogs.

Diego Simeone scheint sein Team jedenfalls rechtzeitig in die Spur gebracht zu haben. Fünf Siege hintereinander lieferte seine Elf in der Liga ab, darunter ein 3:1 gegegen den direkten Konkurrenten um Platz drei, den FC Sevilla. In der Champions League wartet mit Leicester City dann ein machbarer Gegner. Für Real und Atletico geht es im Stadtderby vor allem auch darum, sich einen Schub für die kommenden Aufgaben zu holen.