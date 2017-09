Superstar Lionel Messi (21. Minute) brachte die Katalanen per Foulelfmeter in Führung, Neuzugang Paulinho erhöhte für das Team von Ernesto Valverde noch vor der Pause (38.). Denis Suarez (53.) und Messi per Dreierpack (59., 62., 87.) machten den Endstand bei einem Gegentor durch Sergi Enrich (57.) perfekt.

Messis Extraklasse

Dabei hatte Barcelona in der ersten Hälfte so gar nicht geglänzt und Eibar sogar mehr als ordentlich mitgehalten, doch Messis lässig geschossener Elfmeter und Paulinhos Kopfball brachten den Tabellenführer auf die Siegerstraße. Spätestens mit dem 3:0 per Abstauber war der Widerstand gebrochen.

Messis Tore Nummer zwei und drei zeigten dann nochmal die Extraklasse des Argentiniers, der sich bei beiden Aktionen jeweils gegen drei Gegenspieler durchsetzte. Das vierte war dann eher eine leichtere Übung. Insgesamt neun Saisontore hat der 30-Jährige nun in den fünf Partien erzielt.

Zazas Hattrick

Der FC Valencia bleibt dank eines 5:0 (1:0) über den FC Malaga auf Tuchfühlung zu den internationalen Rängen. Der Italiener Simone Zaza glänzte mit einem lupenreinen Hattrick (55., 60., 63.). Santi Mina (17.) und Rodrigo (86.) sorgten für die anderen beiden Treffer. Malaga rutscht durch die Pleite auf den letzten Platz und hat immer noch keinen einzigen Punkt geholt.

red | Stand: 19.09.2017, 23:49