Pokal-Aus im Januar

Real hat den großen Vorteil, noch ein Nachholspiel zu haben. Mitte Februar musste das Spiel bei Celta Vigo wegen eines Sturms abgesagt werden. Doch nicht nur Madrid, das Barcelona spätestens dann in der Tabelle wieder überholen könnte, sondern auch die Katalanen setzen Hoffnungen in das Spiel. Denn im Januar hatte Vigo für eine Pokalsensation gesorgt und den Favoriten aus der Hauptstadt im Viertelfinale aus dem Wettbewerb gekegelt. Das Team aus Galicien siegte bei Real mit 2:1 und hielt im Rückspiel ein 2:2-Unentschieden. Ganz Barcelona hofft nun auf eine Wiederholung.

Vier Mal auswärts

Hinzu kommt: Real muss im Saisonendspurt noch vier Mal auswärts ran (in La Coruna, Granada, Vigo und Malaga) und hat nur noch zwei Heimpartien (Valencia und Sevilla). Und dennoch: Gewinnt Real all diese Spieler, ist es am Ende Meister. Sergio Ramos ist siegesgewiss. "Unser Schicksal liegt in unseren Händen und wir werden alles geben, um die Liga zu gewinnen" , sagt er.

Termin noch immer offen

Kurios: Das Nachholspiel ist immer noch nicht terminiert. Real steht im Halbfinale der Champions League, Celta Vigo hat es in der Europa League unter die letzten Vier geschafft. Infrage kommt der 17. Mai. Damit fände die Partie zwischen dem vorletzten und dem letzten Spieltag statt.

vdv/sid/dpa | Stand: 26.04.2017, 12:20