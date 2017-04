Der Titelverteidiger kam am Sonntag in der 174. Auflage des Clásico in der Primera Division bei Real Madrid zu einem 3:2 (1:1) und verdrängte die Königlichen von der Tabellenspitze. Casemiro (28.) hatte die Gastgeber in Führung gebracht, nur fünf Minuten später gelang Lionel Messi der Ausgleich für die Katalanen.

Rot: Ramos muss runter

Der ehemalige Schalker Ivan Rakitic erzielte in der 73. Minute dann die Führung für Barcelona. Real-Kapitän Sergio Ramos (78.) sah nach einem harten Foul gegen Messi Rot. Dennoch schaffte der eingewechselte James Rodriguez (86.) trotz Unterzahl das 2:2 für Madrid. Doch erneut war es Messi der in der Nachspielzeit den Sieg für Barcelona sicherte.

Zu den stärksten Spielern bei Barça zählte neben Messi der deutsche Nationaltorhüter Marc-André ter Stegen. Weltmeister Toni Kroos konnte sich auf Real-Seite nicht entscheidend in Szene setzen. Durch den Erfolg rangiert Barcelona aufgrund der besseren Tordifferenz vor dem punktgleichen Rivalen aus der Hauptstadt. Real hat aber ein Spiel weniger absolviert.

