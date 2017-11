Ronaldo trifft zum Sieg für Real

Der Portugiese erzielte in der 75. Minute im Nachschuss den Siegtreffer für den Champions-League-Sieger zum 3:2 (2:1) gegen Kellerkind FC Malaga. Durch ihren achten Saisonsieg wahrten die Königlichen mit 27 Punkten den Anschluss an Spitzenreiter FC Barcelona (34 Punkte) und den Zweiten FC Valencia (30). Am Sonntag kommt es im Spitzenspiel der 13. Runde zum Duell zwischen Valencia und Barca.

Nachschuss ist drin

Ronaldo war vor seinem zweiten Saisontreffer vom Elfmeterpunkt zunächst an Malaga-Torwart Roberto gescheitert. Beim Nachschuss war der Keeper chancenlos. Zuvor hatten Karim Benzema (9.) und Casemiro (21.) auf Vorarbeit von Weltmeister Toni Kroos für den Titelverteidiger getroffen. Diego Rolan (18.) und Chory Castro (58.) erzielten die Tore für die Gäste aus Andalusien.

Stand: 25.11.2017, 18:21