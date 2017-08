Mit dem 2:0 (2:0) am Sonntag (20.08.2017) über Real Betis Sevilla holte der Vizemeister drei Punkte.

Dabei hatte der Favorit zahlreiche Chancen, das Resultat weiter zu erhöhen. Allein Superstar Lionel Messi traf drei Mal nur den Pfosten.

Gedenkminute vor dem Spiel

Nach dem Terroranschlag mit 14 Toten und vielen Verletzten in Barcelona war der Saisonauftakt in und um das Stadion Camp Nou unter verstärkten Kontrollen der Zuschauer und weiteren Sondermaßnahmen erfolgt. So durften sich beispielsweise Fahrzeuge nur mit Sondergenehmigungen dem Stadion nähern.

Die Mannschaften und Zuschauer hatten vor dem Match mit einer Schweigeminute in einer gemeinsame Aktion der Opfer gedacht. Barca lief zudem mit besonderen Trikots auf. Auf dem Rücken stand nicht der Name des jeweiligen Spielers, sondern der Schriftzug "Barcelona". Auf der Vorderseite der Shirts war außerdem der Hashtag "#totssombarcelona" (Wir alle sind Barcelona) zu lesen.

Eigentor ebnet Barcelona den Weg

Sportlich bestimmte der FC Barcelona von Beginn an das Geschehen. Nationalkeeper Marc-Andre ter Stegen verlebte einen weitestgehend ruhigen Abend im Tor der Katalanen. Doch zur Führung benötigten die Katalanen die Mithilfe der Gäste: Der rumänische Nationalspieler Alin Tosca lenkte in der 36. Minute eine Hereingabe des neuen Barca-Stürmers Gerard Deulofeu ins eigene Netz. Sergi Roberto sorgte drei Minuten später mit dem 2:0 für die Entscheidung.

Nach dem Rekordtransfer des Brasilianers Neymar zu Paris Saint-Germain und der Verletzung von Luis Suarez hatte Messi zwei neue Sturmpartner an seiner Seite. Neben Deulofeu, dem Kapitän der spanischen U21-Auswahl der per Rückkauf-Option vom AC Mailand geholt worden, lief mit Paco Alcacer ebenfalls ein Stürmer mit wenig Erfahrung in die Startformation.

Stand: 20.08.2017, 22:16