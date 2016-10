10. Spieltag in der Premier League

Die Gunners gewannen mit den Weltmeistern Mesut Özil und Shkodran Mustafi in der Startformation beim Tabellenletzten FC Sunderland mit 4:1 (1:0). Drei Treffer innerhalb von sieben Minuten sorgten in der Schlussphase für die Entscheidung.

Özil einmal als Vorbereiter

Das Führungstor für die Gäste erzielte Alexis Sanchez (19.). In der 66. Minute glich Sunderland durch einen Foulelfmeter von Jermain Defoe aus. Allerdings hatte Arsenal Pech, dass kurz zuvor ein klares Foul des Ex-Bremers Papy Djilobodji an Sanchez im Sunderland-Strafraum nicht geahndet wurde. Der französische Mittelstürmer Olivier Giroud (71./76.) sorgte per Doppelschlag für die Entscheidung zum Sieg für die Mannschaft von Teammanager Arsene Wenger.

Für den Schlusspunkte sorgte erneut Sanchez (78.). Den Treffer zum 3:1 bereitete Özil per Eckball vor, zuvor hatte der ehemalige Madrilene in der 38. Minute eine Großchance für die Kanoniere vergeben.

dpa/sid | Stand: 29.10.2016, 15:41