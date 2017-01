Die "Reds" verloren mit 2:3 (0:0) und warten damit seit drei Premier-League-Spielen auf einen Sieg. Damit könnte der Rückstand auf Spitzenreiter FC Chelsea, der am Sonntag gegen Hull City spielt, nach dem 22. Spieltag auf zehn Punkte anwachsen.

Firminos Tore zu wenig

Der ehemalige spanische Nationalstürmer Fernando Llorente (48./52.) und der frühere Hoffenheimer Bundesliga-Profi Gylfi Sigurdsson (74.) schossen die Gäste aus Wales, die zum zweiten Mal vom Bayern Münchens ehemaligem Co-Trainer Paul Clement betreut wurden, zum fünften Saisonsieg und mit 18 Punkten zunächst raus aus der Abstiegszone. Für Liverpool war der Ex-Hoffenheimer Roberto Firmino (55./69.) zweimal erfolgreich.

Karius auf der Bank

Bei den Hausherren wurde Nationalspieler Emre Can nach 71 Minuten ausgewechselt. Im Tor erhielt erneut der belgische Schlussmann Simon Mignolet den Vorzug gegenüber dem Ex-Mainzer Loris Karius. Der Ex-Schalker Joel Matip wurde aufseiten der Liverpooler in der Nachspielzeit eingewechselt, nachdem die FIFA dem Innenverteidiger die Spielberechtigung erteilt hatte. Der Abwehrspieler hatte auf der vorläufigen Kaderliste Kameruns für den derzeit in Gabun laufenden Afrika-Cup gestanden, obwohl er im Vorjahr seine Absicht erklärt hatte, nicht mehr für die Nationalmannschaft auflaufen zu wollen.

