Chelsea und Burnley legen vor

Der amtierende Fußball-Meister FC Chelsea festigte den dritten Platz in der Premier League und schloss vorerst zu Manchester United auf. Die Londoner siegten am souverän mit 3:1 (2:0) bei Huddersfield Town mit dem deutschen Trainer David Wagner.

Burnley in der Spitzengruppe

Tiemoue Bakayoko (23. Minute), Willian (43.) und Pedro (50.) erzielten die Tore für die überlegenen Blues. Laurent Depoitre schoss in der Nachspielzeit den wertlosen Anschlusstreffer für die Gastgeber. Huddersfield muss sich nach gutem Saisonstart mit 18 Punkten nach unten orientieren.

Dagegen zog Überraschungsteam FC Burnley dank eines 1:0-Erfolgs gegen Stoke City vorübergehend am FC Liverpool und am FC Arsenal vorbei. Das Tor des Tages erzielte Ashley Barnes in der 89. Minute. D

sid/dpa | Stand: 12.12.2017, 23:00