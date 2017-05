ManCity mit dem deutschen Fußball-Nationalspieler Leroy Sane in der Startelf besiegte am Dienstag (16.05.17) West Bromwich Albion 3:1 (2:0) und verdrängte mit 75 Punkten Liverpool (73) vor dem letzten Spieltag vom dritten Platz, der die direkte Qualifikation für die Champions League bedeutet. Gabriel Jesus (27.), der frühere Wolfsburger Kevin De Bruyne (29.) und Yaya Toure (57.) trafen für Manchester, Hal Robson-Kanu (87.) für die Gäste.

Sanchez erlöst Arsenal

Arsenals Alexis Sanchez beim Torschuss

Der FC Arsenal mit den beiden Weltmeistern Mesut Özil und Shkodran Mustafi in seinen Reihen machte die vorzeitige Qualifikation für die Europa League perfekt. Die Gunners feierten gegen Schlusslicht und Absteiger FC Sunderland einen 2:0 (0:0)-Arbeitssieg und sind mit 72 Zählern nicht mehr von Platz fünf zu verdrängen. Arsenal könnte am letzten Spieltag sogar noch Liverpool abfangen. Der Vierte der Premiere League darf in der Champions-League-Qualifikation antreten.

Für Arsenal war der angeblich von Rekordmeister Bayern München umworbene Doppeltorschütze Alexis Sanchez (72., 81.) der Held des Abends.

sid/dpa | Stand: 16.05.2017, 23:06