Man City macht Schritt Richtung Königsklasse

Das Team des früheren Bayern-Trainers Pep Guardiola schlug im heimischen Stadion den Vorjahresmeister Leicester City knapp mit 2:1 (2:1) und zog in der Tabelle am FC Liverpool von Trainer Jürgen Klopp vorbei. David Silva (29. Minute) und Gabriel Jesus (36./Foulelfmeter) trafen im Heimspiel für die Skyblues. Shinji Okazaki (42.) erzielte das Anschlusstor für die Gäste.

Ein Treffer von Leicesters Riyad Mahrez per Strafstoß wurde in der 78. Minute nicht anerkannt, weil Mahrez bei seinem Schuss ausgerutscht war und den Ball doppelt berührt hatte. Allerdings hätte auch Silvas Treffer wegen einer Abseitsposition von Raheem Sterling nicht zählen dürfen. Mit 72 Punkten stand Manchester City am Samstagnachmittag auf Platz drei der Premier-League-Tabelle vor dem viertplatzierten FC Liverpool (70 Punkte).

Beide Mannschaften haben noch zwei Partien zu absolvieren. Liverpool spielt am Sonntag auswärts bei West Ham United, Man City empfängt am Dienstag zuhause West Bromwich Albion.

sid/dpa | Stand: 13.05.2017, 15:30