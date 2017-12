Der Nationalspieler und Mittelfeld-Regisseur erzielte beim 1:0-Erfolg seiner "Gunners" am Samstag (16.12.2017) den einzigen Treffer des Spiels. Özil setzte einen Volleyschuss sehenswert ins Netz (23.). Durch den Sieg verbesserte sich Arsenal zunächst auf Tabellenplatz vier.

Stadtrivale Tottenham kann nachziehen, muss aber beim bislang übermächtigen Tabellenführer Manchester City antreten.

Chelsea siegt knapp gegen Southampton

Meister FC Chelsea gewann 1:0 (1:0) gegen den FC Southampton und schloss in der Tabelle als Dritter nach Punkten unächst zu Rekordmeister Manchester United auf Position zwei auf. Marcos Alonso (45.+3) sorgte für das Tor des Tages.

Torfestival in Huddersfield

Aufsteiger Huddersfield Town mit dem deutschen Teammanager David Wagner gewann 4:1 beim FC Watford. Aaron Mooy (23./90., Elfmeter), Elias Kachunga (6.) und Laurent Depoitre (50.) trafen für den Neuling. Watfords Troy Deeney flog in der 33. Minute per Roter Karte vom Platz, Gästespieler Jonathan Hogg folgte per Ampelkarte in der 61. Minute.