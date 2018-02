Der FC Liverpool schob sich zumindest vorübergehend auf Platz zwei hinter Tabellenführer Manchester City. Die "Reds" von Teammanager Jürgen Klopp gewannen am Samstag (24.02.2018) gegen West Ham United mit 4:1 (1:0), liegen aber 15 Punkte hinter dem Spitzenreiter. Nationalspieler Emre Can (29. Minute), Mohamed Salah (51.), der Ex-Hoffenheimer Firmino (57.) und Sadio Mane (77.) trafen an der Anfield Road vor 53.256 Zuschauern für die Gastgeber. Das Ehrentor für die "Hammers" ging auf das Konto von Michail Antonio (59.).

"Als Trainer kann man ein solches Spiel nicht erwarten, man kann nur hoffen, dass es sich so entwickelt" , sagte Klopp, "das ist uns gelungen. Es war ein Vergnügen, das Spiel anzuschauen. Ich habe alles gesehen, was man sich von einem Fußballspiel nur wünschen kann. Und das passiert nicht so oft."

Manchester United könnte mit einem Sieg gegen den FC Chelsea in der Tabelle wieder an Liverpool vorbeiziehen.

Huddersfield punktet im Abstiegskampf

Einen wichtigen Sieg im Abstiegskampf feierte Aufsteiger Huddersfield Town durch das 2:1 (0:0) bei West Bromwich Albion. Der Niederländer Rajiv van La Parra (48.) und Steve Mounie (56.) waren für den Neuling erfolgreich. Craig Dawson (64.) markierte nur noch das Anschlusstor für die Gastgeber. Mit 30 Punkten belegt Huddersfield mit Klopp-Freund David Wagner als Teammanager jetzt den 14. Tabellenplatz und hat sich von den Abstiegsrängen etwas entfernt.

sid/dpa/red | Stand: 24.02.2018, 18:00