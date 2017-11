Die Zahlen sind beeindruckend: Manchester City hat in der Liga nach 13 Spieltagen bereits 37 Punkte auf dem Konto, das gab es in der englischen Liga noch nie. Das einzige Unentschieden in der laufenden Saison datiert bereits vom zweiten Spieltag (1:1 gegen den FC Everton). Seit jenem Tag im August hat das Team eine weiße Weste in der Liga und auch in der Champions League gewann das Team seine fünf Spiele allesamt. Einziger "Makel": im weniger bedeutenden Ligacup brauchten Guardiolas Mannen ein Elfmeterschießen gegen die Wolverhampton Wanderers zum Weiterkommen.

Das dürfte den Fans hierzulande bekannt vorkommen: Die Ära Guardiola ist als eine Zeit in Erinnerung geblieben, in der der Rekordmeister Bayern München die Ligakonkurrenz mit Ballbesitzfußball erdrückte. Die Bayern gewannen die Meisterschaft dreimal hintereinander ohne ernsthafte Konkurrenz. Zumindest bis zum Feststehen der nationalen Titel ließ die Mannschaft kaum Federn. Ausrutscher gegen individuell schwächer besetzte Teams gab es nur ganz selten. Ähnliches scheint ihm jetzt mit City zu gelingen.

Guardiolas Kurzpässe treffen den englischen Fußball

In München hatte er seinen in Barcelona-Zeiten von Kritikern auch mitunter als dogmatisch kritisierten Fußball an das Spielermaterial angepasst: Das Team durfte den auf Ballbesitz ausgerichteten Spielstil auch immer wieder mit langen Bällen anreichern, mit Robert Lewandowski war ein Strafraumstürmer gesetzt. Diese Erfahrung kommt ihm in Manchester zu Gute.

Denn auch das City-Team kann zwar wunderbar den Ball laufen lassen, hat aber auch seine ganz eigene Stärke: Das für den Erfolg in der Premier League so wichtige schnelle Umschalten beherrscht sein Team dank schnellen Offensivspielern wie Raheem Sterling, Kevin de Bruyne und Leroy Sané perfekt. Nach einer Findungphase von einem Jahr, das die Mannschaft auf dem dritten Rang beendete und damit das gesteckte Ziel Champions-League-Qualifikation erreichte, scheint jetzt die richtige Balance zwischen beiden Spielstilen gefunden.

City ist schlichtweg besser als die Konkurrenz

Auch gegen den FC Huddersfield am Wochenende wurde das wieder deutlich. Der Aufsteiger mit dem deutschen Trainer David Wagner wehrte sich nach Kräften, aber City wurde mit zunehmnder Spieldauer dominanter: Am Ende der Partie ließ Guardiola mit vier Stürmern spielen, Sterling machte kurz vor Abpfiff den 2:1-Siegtreffer. "Es geht darum, wie du in solchen Situationen reagierst. Wir haben Charakter gezeigt," sagte Guardiola, der schon zu Bayern-Zeiten den Faktor "Willenskraft" zunehmend schätzen lernte und dies auch immer wieder so betont hatte.

Guardiola hat seine Idee an die Umstände angepasst, die Skyblues eilen von Sieg zu Sieg, auch die Spieler profitieren: De Bruyne dürfte der derzeit beste, weil auch konstanteste Spieler auf der Insel sein, Leroy Sané wurde gerade erst zum Spieler des Montags gewählt und Raheem Sterling hat bereits achtmal getroffen. Für die Konkurrenz ist das frustrierend. "Wir müssen Spiele gewinnen, aber wenn City seine Spiele wie bisher gewinnt, können wir machen, was wir wollen," so Liverpools Trainer Jürgen Klopp zuletzt. Sollte Ilkay Gündogan als Taktgeber nach seiner Verletzung wieder zu alter Form finden, dürfte City noch unberechenbarer sein.

Investments in die Jugend und in Katalonien

Guardiola bastelt jedoch nicht nur an der Gegenwart. Die Nachwuchsmannschaften dominieren Englands Fußball nach Belieben, von der U19 bis hinunter zu den Allerkleinsten. Und auch in der katalonischen Heimat bleibt Guradiolas Umfeld aktiv: Peps Bruder Pere und die City Football Group CFG, der ManCity gehört, halten seit dem Sommer 88,6 Prozent der Vereinsaktien des Erstligisten FC Girona.

Derzeit fungiert der Verein als Farmteam: der Brasilianer Douglas Luiz, der Kolumbianer Marlos Moreno und der Nigerianer Larry Kayode spielen derzeit auf Leihbasis nur 100 Kilometer nördlich von Barcelona. Guardiolas Heimatverein FC Barcelona muss zukünftig womöglich aber auch um die besten katalonischen Talente bangen, wenn das Investment in Girona erst einmal Fahrt aufgenommen hat.

Das System Guardiola trägt sich

Eine baldige Rückkehr zum FC Barcelona ist ausgeschlossen. Sein gespaltenes Verhältnis zu einigen Führungskräften des Vereins war längst bekannt, durch das Engagement in Girona scheint dies zunehmend fraglicher. In Manchester ist Guardiola zudem von viele Vertrauten umgeben: Ferran Soriano und Txiki Begiristain mit denen er in Barcelona bereits zusammenarbeitete, waren schon vor ihm da und mussten ihn nicht lange vom Job in Manchester überzeugen.

Guardiola hat zuletzt angekündigt, dass er sich einen Verbleib bei Manchester City auch über sein Vertragsende im Jahr 2019 hinaus vorstellen kann. Es klingt wie eine Drohung an die Konkurrenz und könnte der Premier League den Serienmeister Manchester City bescheren - trotz der Finanzkraft der anderen Topklubs auf der Insel. Denn hat Guardiola die Mischung gefunden, sind seine Teams zumindest in der Liga nur schwer abzufangen.

29.11.2017