Gegen Meister Leicester City gewannen die Gunners 1:0 (0:0), Huth sorgte in der 86. Minute unfreiwillig für die Entscheidung. Platz vier, der zum Einzug in die Qualifikationsrunde der Champions League her muss, belegt Manchester City (64). Rekordmeister Manchester United auf Europa-League-Platz fünf liegt drei Zähler vor Arsenal.

Mustafi fehlte verletzt

Özil spielte durch, sein Nationalmannschaftskollege Shkodran Mustafi fehlte wegen Oberschenkelproblemen. Der nominelle Kapitän Per Mertesacker stand nicht im Aufgebot von Teammanager Arsene Wenger. Arsenal hatte am Sonntag (23.04.17) im FA-Cup-Halbfinale ManCity ausgeschaltet (2:1 n.V.).

Gut im Rennen um die Champions League bleibt auch Tottenham Hotspur - sogar eine kleine Meisterschaftschance ist noch vorhanden. Bei Crystal Palace gelang dem Tabellenzweiten ein 1:0 (0:0)-Sieg. Das einzige Tor erzielte der Däne Christian Eriksen in der 78. Minute. Chelsea hatte tags zuvor gegen den FC Southampton mit 4:2 gewonnen.

sid/dpa/red | Stand: 26.04.2017, 23:30