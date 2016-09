Manchester United hat sich mit einem deutlichen Sieg gegen Leicester City in der Premier League zurückgemeldet. Nach zuletzt zwei Niederlagen siegte das Team von Trainer José Mourinho im Heimspiel gegen Meister Leicester City mit 4:1 (4:0). Auch der FC Liverpool feierte einen Kantersieg.

Im Old Trafford trafen Chris Smalling (22. Minute), Juan Mata (37.), Marcus Rashford (40.) und Paul Pogba (42.) gegen den deutschen Keeper Ron-Robert Zieler. Für Leicester erzielte der eingewechselte Demarai Gray (59.) den einzigen Treffer.

Rooney lange auf der Bank

Vor den Augen von Englands Nationaltrainer Sam Allardyce saß Wayne Rooney zunächst nur auf der Bank. Der Kapitän wurde erst in der 83. Minute eingewechselt. Rooney hat in dieser Saison noch nicht zu seiner Form gefunden und wurde in britischen Medien unter der Woche scharf kritisiert. Bei Leicester City kehrte Robert Huth in die Startelf zurück. Im Tor der Foxes stand erneut Zieler für den verletzten Kasper Schmeichel.

Millner verwandelt zwei Elfer

Jürgen Klopp hat mit dem FC Liverpool ebenfalls Grund zum Jubeln. Gegen Aufsteiger Hull City siegten die Reds mit 5:1 (3:0). Adam Lallana (17.), James Milner (30./71.), der zwei Foulelfmeter verwandelte, Sadio Mané (36.) und Philippe Coutinho (52.) trafen für Liverpool, bei dem Loris Karius im Tor stand.

Nationalspieler Emre Can wurde in der 74. Minute eingewechselt. Mit dem Sieg blieb Liverpool in der Spitzengruppe. Hull City, das nach einer Roten Karte für Ahmed Elmohamady 60 Minuten in Unterzahl spielen musste, gelang nur der Ehrentreffer durch David Meyler (51.).

Arsenal überzeugt - ManCity weiter makellos

Auch der FC Arsenal ist weiter vorne dabei. Gegen den FC Chelsea legten die "Gunners" mit Spielmacher Mesut Özil und Innenverteidiger Shkodran Mustafi in der ersten Halbzeit eine Gala-Vorstellung hin und landeten einen nie gefährdeten 3:0 (3:0)-Sieg. Alexis Sanchez (11.) und Theo Walcott (14.) veredelten Arsenals Blizstart schnell. Kurz vor der Pause sorgte der starke Özil schon nach einem Konter für die Vorentscheidung (40.).

Tabellenführer Manchester City baute mit Ilkay Gündogan durch ein 3:1 (1:1) bei Swansea City seine Startserie auf sechs Siege in Folge aus. Sergio Agüero (9./65./Foulelfmeter) und Raheem Sterling (77.) trafen für die Citizens. Fernando Llorente (13.) glich zwischenzeitlich für Swansea aus.

