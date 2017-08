Endlich Erstligist - Brighton will die Premier League aufmischen

Für Brighton and Hove Albion wird es zum Auftakt gleich mal richtig ernst. Wenn der Aufsteiger aus dem äußersten Süden Englands am Samstag (12.08.17) zum allerersten Mal in der Vereinsgeschichte ein Spiel in der Premier League bestreitet, heißt der Gegner Manchester City.

Es ist das Spiel zweier Teams, die zwar in einer Liga spielen, aber dennoch ganz offensichtlich aus unterschiedlichen Welten kommen: Hier Brighton mit einem Lizenzspieleretat von knapp 60 Millionen Euro, dort Manchester City, das im Sommer alleine für Transfers gut 240 Millionen Euro ausgegeben hat.

Möwen, Hypiä und sonst?

Für die Seagulls, zu Deutsch: die Möwen, wie Brighton aufgrund des Tieres im Wappen genannt wird, ist die Premier League ein Abenteuer. In der letzten Saison wurde der Verein in der Championship Zweiter hinter Newcastle United, aber noch vor Huddersfield Town, das mit seinen zahlreichen Deutschen unter der Regie von Trainer David Wagner auch hierzulande Aufmerksamkeit erregte. Über Brighton and Hove Albion hingegen ist weniger bekannt, vielleicht noch, dass Sami Hypiä dort mal Trainer war. Aber sonst?

Dabei gibt es doch eine Menge zu erzählen. Von der Historie eines Vereins, der ab Ende der 1970er-Jahre vier Spielzeiten in Folge in der damals noch erstklassigen Football League First Division, dem Vorgänger der Premier League, spielte, anschließend aber viele Jahre in der Versenkung verschwand. Zwischenzeitlich war Brighton nur noch Viertligist, ehe es in den letzten Jahren kontinuerlich nach oben ging. 2011 der Aufstieg in die zweite Liga, 2012 und 2013 die Teilnahme an den Aufstiegsspielen - allerdings scheiterte man dort jeweils knapp.

Verletzungspech bei Hünemeier

Als Brighton dann am 17. April mit einem 2:1 gegen Wigan den Aufstieg perfekt macht, jubelte auch Uwe Hünemeier ausgelassen. Knapp zwei Jahre zuvor hatte Hünemeier nach dem Bundesliga-Abstieg des SC Paderborn eine neue Herausforderung gesucht - und sie in Brighton gefunden. Ein halbes Jahr lief es für Hünemeier super, er war Stammspieler und Brighton lange auf Kurs Richtung Premier League, dann verletzte sich der deutsche Innenverteidiger schwer, eine hartnäckige Adduktorenverletzung setzte ihn für den Rest der Saison außer Gefecht. Und Brighton verpasste am Ende knapp den Aufstieg.

Es sollte lange dauern, ehe sich Hünemeier nach seiner Verletzung zurückmeldete, genauer: bis Februar 2017. Da feierte der 31-Jährige gegen den FC Brentford sein Comeback, musste dann erneut einige Partien angeschlagen zuschauen, um im Saisonfinale plötzlich wieder wichtig zu werden. In zehn der letzten elf Saisonspiele stand er von der ersten bis zur letzten Minute auf dem Platz, Prädikat: Stammspieler. Ob er diesen Status auch in der Premier League behaupten kann?

Vier Innenverteidiger hat Trainer Chris Hughton für zwei Positionen zur Verfügung, schlecht stehen die Chancen also nicht. Und so sagte Hünemeier kürzlich im Gespräch mit der "Lausitzer Rundschau": "Natürlich ist die Vorfreude groß. Wir wissen, was auf uns zukommt und bereiten uns bestmöglich vor."

Bekannte Gesichter aus der Bundesliga

Neu in der Premier League: Brightons Pascal Groß (v.)

Nun, wenige Tage vor dem Premier-League-Debüt, hat die Euphorie um die Seagulls eine ganze Region gepackt. Als Brighton am vergangenen Sonntag gegen Atlético Madrid testete (2:3), war das Stadion voll und der Fanshop konnte sich vor Anfragen kaum retten, tausende Fans wollten sich unbedingt eines der neuen Trikots sichern. Es weiß ja niemand, wie lange das Abenteuer Premier League für Brighton dauert. Beliebt sind vor allem die Trikots der Neuzugänge, zu denen mit Markus Suttner und Pascal Groß (FC Ingolstadt) auch zwei aus der Bundesliga bekannte Gesichter zählen.

Suttner dürfte zunächst als Linksverteidiger und Freistoßschütze gesetzt sein, auf Groß' Position im zentralen Mittelfeld ist das Gedränge groß. So hat Brighton auch noch den niederländischen Nationalspieler Davy Pröpper (PSV Eindhoven) geholt, aber Konkurrenz belebt ja bekanntlich das Geschäft. Und Brighton braucht sie wie kein zweites Team, wenn es in dieser Saison die großen Namen aufmischen will. Gerne schon am Samstag, wenn Pep Guardiolas Starensemble an der Südküste zu Gast ist.

Stand: 09.08.2017, 13:21