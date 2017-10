Teammanager Jürgen Klopp hat mit dem FC Liverpool am Sonntag (22.10.2017) in der Premier League die zweite Saisonpleite kassiert. Die Reds gingen am neunten Spieltag mit 1:4 (1:3) bei Vizemeister Tottenham Hotspur unter und rutschten auf den neunten Tabellenplatz ab. Schon die erste Saison-Niederlage war mit 0:5 bei Manchester City Anfang September deftig ausgefallen.

Vor über 80.000 Zuschauern in Wembley war Spurs-Starstürmer Harry Kane (4./56.) doppelt erfolgreich und übernahm mit acht Saisontreffern die Führung in der Torschützenliste. Zudem trafen für Tottenham der Ex-Leverkusener Heung-Min Son (12.) und Dele Alli (45.). Den Liverpooler Treffer erzielte der Ägypter Mohamed Salah (24.) zum 1:2.

Özil trifft gegen Everton

Mesut Özil jubelt mit Kollegen

Ein starker Mesut Özil hatte zuvor den FC Arsenal zu einem hart erkämpften 5:2 (1:1)-Sieg beim FC Everton geführt und die Gunners dabei an Arsene Wengers Geburtstag mit 2:1 in Führung geschossen. Wenger, der 68 Jahre alt wurde, kletterte mit Arsenal auf den fünften Tabellenplatz, Everton fiel auf den drittletzten (Abstiegs-)Rang.

Rooney erzielt die Führung

Stürmerstar Wayne Rooney (12.) hatte die Hausherren früh in Führung geschossen, Arsenal drohte nach dem 1:2 gegen den FC Watford der nächste Rückschlag. Nacho Monreal (40.) und Özil (53.) drehten das Spiel jedoch zugunsten der Londoner, bei denen Per Mertesacker als Kapitän ebenfalls in der Startelf stand.

Nach einer Gelb-Roten Karte für Evertons Idrissa Gana Gueye (68.) sorgten Alexandre Lacazette (74.), Aaron Ramsey (90.) sowie Alexis Sanchez (90.+5) für klare Verhältnisse. Baye Oumar Niasse (90.+3) hatte zwischenzeitlich verkürzt.

sid/red | Stand: 22.10.2017, 19:17