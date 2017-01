Ohne den erkrankten Fußball-Weltmeister Mesut Özil ist der FC Arsenal erfolgreich ins neue Jahr gestartet. Am 19. Spieltag der britischen Premier League setzte sich die Mannschaft von Teammanager Arsene Wenger gegen Crystal Palace mit 2:0 (1:0) durch und verbesserte sich mit 40 Punkten auf den dritten Platz hinter dem FC Chelsea (49) und dem FC Liverpool (43).

Olivier Giroud brachte die Gunners in Führung (17.), Alex Iwobi erhöhte nach der Pause (56.). Giroud gab mit seinem Treffer eine frühzeitige Bewerbung für das Tor des Jahres 2017 ab: Im Vorwärtsfallen beförderte der Franzose den Ball mit der Hacke an die Unterkante der Latte und vorbei an Palace-Keeper Wayne Hennessey. Der Treffer erinnerte an das Traumtor des ehemaligen Dortmunders Henrich Mchitarjan für Manchester United am Boxing Day.

Tottenham siegt erneut auswärts

Derweil hat Tottenham Hotspur auch sein zweites Auswärtsspiel innerhalb von vier Tagen klar gewonnen. Beim Fc Watford gab's ein 4:1 (3:0). Die englischen Nationalspieler Harry Kane (27./33. Minute) und Dele Alli (41./46.) erzielten die Tore für die Spurs. Younes Kaboul (90.+3) konnte in der Nachspielzeit nur noch verkürzen. Am Mittwoch hatte die Auswahl von Trainer Mauricio Pochettino bereits mit 4:1 in Southampton gewonnen.

Am kommenden Mittwoch steht das Topspiel gegen Tabellenführer FC Chelsea an der heimischen White Hart Lane an.

sid/dpa/red | Stand: 01.01.2017, 16:34