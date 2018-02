Es ist ein Klassiker im englischen Fußball: Manchester United empfängt am Sonntag (25.02.2018) den FC Chelsea zum Gipfeltreffen der Champions-League-Dauergäste. Für beide steht einiges auf dem Spiel: Manchester würde mit einem Sieg die Londoner auf Abstand halten und Platz zwei festigen, bei einer Niederlage könnte der FC Liverpool vorbeiziehen. Chelsea wittert umgekehrt die Chance, im Kampf um die Königsklasse mit einem Sieg mit United gleichzuziehen.

Best of the rest - knappes Verfolgerrennen in der Premier League

Der Titelkampf scheint entschieden, dahinter wird es spannend: Im Windschatten von Tabellenführer Manchester City führt United die Verfolgergruppe an, die im Meisterschaftsrennen aber wohl zu abgeschlagen ist, um noch eingreifen zu können. Die Vize-Meisterschaft sowie die übrigen drei Champions-League-Ränge werden voraussichtlich vier Teams untereinander ausspielen: Man chester United, Liverpool, Chelsea und Tottenham Hotspur. Trainer José Mourinho holte mit seinen "Red Devils" in den jüngsten fünf Partien drei Siege - zuletzt setzte es allerdings eine überraschende 0:1-Pleite bei Newcastle United.

José Mourinho (l.) und Antonio Conte (r.) diskutieren im Hinspiel.

Auch in der Königsklasse überzeugte Manchester nicht. Beim FC Sevilla ließ sich Mourinhos Elf einschnüren und konnte sich bei ihrem an diesem Abend unüberwindlichen Torwart David de Gea bedanken, dass es beim torlosen Remis blieb. Rund um das Spiel sorgte auch Mittelfeldstar Paul Pogba für Unruhe - momentan herrscht immer noch Unklarheit, ob der Franzose krank, verletzt oder schlicht aufgrund von Formschwäche nicht berücksichtigt wird. Mourinho sagte dazu: "Ich weiß nicht, wie lange er ausfällt und ehrlich gesagt ist es mir auch egal."

Meister FC Chelsea kann in dieser Premier-League-Spielzeit nicht an die Meistersaison anknüpfen und gewann in den letzten fünf Partien nur zweimal. Zuversichtlich macht lediglich die Statistik: Von den vergangenen zehn Duellen mit United gewannen die Londoner fünf und fuhren nur einmal eine Pleite ein. Auch das Hinspiel ging durch ein Tor von Stürmer Álvaro Morata an die "Blues".

International befindet sich Chelsea in einer schwierigen Situation. Trotz couragierter Leistung, bei der vor allem Torschütze Willian aufdrehte, gab es nur ein 1:1-Unentschieden an der heimischen Stamford Bridge gegen Barcelona. Ein Fehlpass von Innenverteidiger Andreas Christensen wurde von den Katalanen ausgenutzt. Eine Unkonzentriertheit, die Antonio Conte nicht gefallen haben wird.

Staraufgebot im Städte-Duell nicht in Gefahr

Bei Manchester United ist die Verletztenliste kurz. Lediglich Mittelfeldstratege Ander Herrera fällt nach wie vor aufgrund von Oberschenkelproblemen aus, an eine Rückkehr von Zlatan Ibrahimovic (Knieverletzung) ist ohnehin noch nicht zu denken.

Auch Chelsea hat alle Mann an Bord, bis auf Ross Barkley. Der Engländer laboriert an einer Oberschenkelverletzung, ein Comeback ist noch nicht absehbar.

Thema in: Sportschau, Das Erste, 25.02.18, ab 18 Uhr

Stand: 24.02.2018, 15:29