Das Team des früheren Bayern-Trainers Pep Guardiola siegte am Samstag (06.05.17) zu Hause 5:0 (1:0) gegen die abstiegsgefährdeten Nord-Londoner und verdrängte dank der besseren Tordifferenz den punktgleichen FC Liverpool mit Trainer Jürgen Klopp von Tabellenplatz drei. Beide Mannschaften haben noch drei Saison-Spiele zu absolvieren.

David Silva (2. Minute), der frühere HSV -Profi Vincent Kompany (49.), der in dieser Spielzeit verletzungsbedingt nur wenige Spiele machen konnte, der Ex-Wolfsburger Kevin De Bruyne (59.), Raheem Sterling (82.) und Nicolas Otamendi (90.+3) sorgten für die Tore im Etihad Stadion.

Guardiola musste verletzungsbedingt auf Stürmer Sergio Agüero verzichten. Der deutsche Fußball-Nationalspieler Leroy Sané, der im vorherigen Spiel in Middlesbrough erst in der zweiten Halbzeit eingewechselt worden war, stand gegen Palace wieder in der Startelf.

Tottenham verspielt wohl letzte Meisterschaftschance

Tottenham Hotspur hat bereits am Freitagabend (05.06.17) seine wohl letzte Chance auf den Meisterschaftstitel verspielt.

Harry Kane frustriert nach der Niederlage gegen West Ham United

Die Spurs unterlagen im Londoner Derby bei Mittelklasse-Klub West Ham United 0:1 (0:0) und mussten zum Auftakt der 36. Runde nach zuvor neun Siegen in Serie erstmals wieder als Verlierer das Feld verlassen. Tabellenführer FC Chelsea kann am Montag gegen den FC Middlesbrough seinen Vorsprung gegenüber dem Tabellenzweiten Tottenham auf sieben Punkte ausbauen.

Dem Argentinier Manuel Lanzini gelang in der 65. Minute der Siegtreffer für die Hammers, der zugleich den Klassenerhalt für die Mannschaft von Teammanager Slaven Bilic bedeutete. Für die Gäste vergab der frühere Leverkusener Heung-Min Son zwei gute Gelegenheiten.

