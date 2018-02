Träumen ist nicht verboten. Auch in Liverpool nicht, schließlich steht der LFC mit Coach Jürgen Klopp in diesem Jahr zum ersten Mal seit 2009 wieder in der K.o.-Runde der Champions League. Die Fans träumen vom heiß ersehnten Titel in der Königsklasse - Liverpool gilt mittlerweile als Geheimfavorit auf den Pokal, der zuletzt in der Saison 2004/05 von Steven Gerrard, Xabi Alonso, Dietmar Hamann und Co. an die Anfield Road geholt wurde.

Dass die Sehnsucht der Fans nach dem prestigeträchtigen Titel hoch, aber nicht völlig aus der Luft gegriffen ist, bewies zuletzt die Galavorstellung gegen den FC Porto im Achtelfinale. Beim 5:0-Kantersieg schnürte sinnbildlich für die Formstärke der "Reds" Offensiv-Star Sadio Mané den ersten Hattrick auf fremdem Platz in der Champions League seit Stürmer-Legende Michael Owen. Der LFC hat das Viertelfinal-Ticket damit so gut wie sicher.

Klopp muss die Spannung hoch halten

Dennoch gilt es in der Premier League weiter fleißig zu punkten und keinen Gang zurückzuschalten. Hinter dem mit großem Abstand führenden Liga-Primus Manchester City gestaltet sich das Rennen um die Champions-League-Plätze ähnlich spannend wie in der Bundesliga. Zehn Spieltage vor Schluss ist für Klopps Team mit nur zwei Punkten Abstand auch noch das Abrutschen auf den Europa-League-Platz fünf möglich - was die Saisonbewertung schmälern würde.

Um die Saison als Erfolg verbuchen zu können, muss Klopp mit seinen "Reds" möglichst lange auf zwei Hochzeiten tanzen. Einerseits auf internationalem Parkett in der Königsklasse, andererseits in der Premier League - im FA-Cup war bereits in der vierten Runde Schluss.

Alberto Moreno, Emre Can und Mohamed Salah jubeln beim 4:1-Hinspielsieg gegen West Ham.

Obwohl das Liga-Hinspiel deutlich mit 4:1 an Liverpool ging, Gegner West Ham United ist nicht zu unterschätzen. Die "Hammers" standen zuletzt am 21. Spieltag auf einem direkten Abstiegsplatz und kämpften sich kontinuierlich ins Tabellenmittelfeld zurück. In trockenen Tüchern ist aber noch nichts: West Ham trennen auf Rang zwölf aktuell vier magere Zähler von der Abstiegszone. Dementsprechend motiviert wird die Elf von Trainer David Moyes gegen Liverpool auftreten - schon der FC Chelsea stolperte in dieser Saison mit einer 0:1-Pleite gegen West Ham und auch Konkurrent Tottenham Hotspur ließ bei einem 1:1-Remis Punkte liegen.

LFC voll besetzt, West Ham mit Langzeitverletzten

Klopp kann in seinem Aufgebot aus dem Vollen schöpfen und hat keine Ausfälle zu beklagen. West Ham United hingegen fehlen weiterhin Pedro Obiang (Knieverletzung) und Edimilson Fernandes (Fußgelenkverletzung) auf unbestimmte Zeit, für Manuel Lanzini (Oberschenkelverletzung) und Stürmer Andy Carroll (Fußgelenkverletzung) kommt ein Einsatz ebenfalls nicht in Frage.

Thema in: Sportschau, Das Erste, 24.02.18, ab 18 Uhr

Stand: 23.02.2018, 09:57