Walter Mazzarri hatte am Sonntag (06.11.2016) einen der besten Plätze im Stadion an der Anfield Road, Watfords Coach wusste also, wovon er sprach: "Liverpool hat alles: Mannschaftsgeist, Athletik, Aggessivität, einen taktischen Plan. Wenn sie so weitermachen, können sie den Titel gewinnen."

Die neue Stärke der Reds hatte Mazzarri mit seiner Mannschaft gerade am eigenen Leib erfahren. Watford wurde bei der 1:6-Niederlage förmlich überrollt. Die englische Presse feierte den Offensivwirbel der "entfesselten Reds" (The Sun) - und auch die Wiedergeburt als Titelkandidat. "Die Reds geben eine solide Titel-Erklärung ab", findet "The Independent". Der Telegraph machte den deutschen Trainer der Reds für diesen Erfolg verantwortlich: "Auf der Tribüne wächst die Überzeugung, dass die Fußball-Revolution von Jürgen Klopp den ultimativen Erfolg bringen könnte."

Offensivstark wie zuletzt mit Suarez

Spätestens nach der Offensiv-Gala gegen Watford werden in Liverpool Vergleiche gezogen zur Saison 2013/14. Beflügelt von Offensivkünstlern wie Luis Suarez, Daniel Sturridge oder Raheem Sterling führte Liverpool seinerzeit die Tabelle lange an - und spielte auch ein wenig mit dem Schicksal. Die Stadion-Kastastrophe von Hillsborough, bei der 95 Liverpool-Fans zu Tode kamen, war damals genau 25 Jahre her. Viele Fans auf der Insel gönnten den Reds den Titel, den ihnen aber Manchester City auf den letzten Metern wegschnappte.

In dieser Saison zeigt sich Liverpool ähnlich offensivstark. 30 Tore haben die Reds bislang erzielt, schon zum fünften Mal in dieser Saison erzielte Klopps Team vier Treffer oder mehr. Im Vizemeisterjahr hatten sie diese Quote über die ganze Saison in elf Spielen erreicht. Auf diese Parallelen angesprochen, winkte Klopp sofort ab. "Ich weiß, was in der Vergangenheit alles passiert ist und wie knapp es vor drei Jahren war. Aber dies ist eine neue Gruppe von Spielern."

Tatsächlich ist es aber so, dass für das aktuelle Liverpool-Team sogar mehr spricht als für die 2014-er Mannschaft um Weltstürmer Suarez. Ein wesentlicher Unterschied ist, so eine Analyse von BBC Sport, dass Liverpool in dieser Saison mehr Torschützen hat. Vor drei Jahren hatten nach elf Spieltagen fünf Spieler getroffen - jetzt gibt es zum selben Zeitpunkt bereits zehn verschiedene Torschützen.

Sehnsucht nach dem ersten Titel seit 27 Jahren in Anfield

Liverpools Offensive ist für den Gegner kaum auszurechnen. Roberto Firmino gibt mal den klassischen Mittelstürmer, kommt dann wieder eher aus der Tiefe. Adam Lallana, Philippe Coutinho und Sadio Mane sorgen mit ihrer Schnelligkeit ständig für Torgefahr. Auch der bislang eher solide Jordan Henderson hat sich zu einem echten Mittelfeld-Strategen entwickelt.

Einzig die Defensive könnte zu einem Negativ-Faktor im Titelrennen werden: Bislang sind die Reds nur ein einziges Mal ohne Gegentreffer geblieben. Dafür glänzte Klopps Team in den direkten Duellen mit den anderen Spitzenklubs: Gegen Arsenal, Chelsea und Tottenham traten sie bereits auswärts an, nur bei den Spurs ließen sie Punkte liegen. Ein weiterer Vorteil im Laufe einer langen, kräftezehrenden Saison könnte es sein, dass Liverpool nicht international spielt und Kräfte schonen kann.

Nach dem Sturm an die Tabellenspitze musste Klopp die Euphorie bremsen. "Wir haben gerade erst angefangen, Punkte zu sammeln, aber wir müssen weitermachen", sagte Liverpools Coach. "Wenn jemand denkt, dass ein Punkt Vorsprung nach elf Spieltagen schon ein Zeichen für den Rest der Saison ist, dann kann ich ihm auch nicht helfen." Doch die Sehnsucht beim einstigen Rekordmeister auf den ersten Titel nach 27 Jahren ist geweckt. "Die Stimmung in Anfield hat sich gedreht" , meinte der frühere Liverpool-Keeper Chris Kirkland in der BBC. "Es gibt wieder eine gewisse Erwartung bei den Fans. Und die Spieler zeigen Woche für Woche, dass sie sie tatsächlich auch erfüllen können."

red/dpa/sid | Stand: 07.11.2016, 14:00