Erfahrung auf Topniveau fehlt noch

Was van Dijk noch fehlt ist - trotz der inzwischen schon zweieinhalb Saisons in der Premier League - der dauerhafte Vergleich auf absolutem Spitzenniveau. Seine sechs Champions-League-Auftritte sind für einen 26-Jährigen noch nicht wirklich viele und als echtes "Talent" kann er in diesem Alter auch nicht mehr gelten. Sicherlich wird Klopp aus ihm noch einiges an schlummerndem Potenzial herauskitzeln können, doch bei einem Team mit den Ansprüchen, die man in Liverpool nun einmal hat, ist die Zeit zum "Lernen" begrenzt. Vor allem, wenn man 84,5 Millionen Euro gekostet hat.

Southamptons Einnahmequelle: Transfers nach Liverpool

Blickt man auf die jüngere Vergangenheit, passt der Transfer des Niederländers übrigens voll ins Bild. Seit der Saison 2014/15 wechselten insgesamt sechs Spieler aus Southampton zu den "Reds". Für Adam Lallana, Lovren, Rickie Lambert, Nathaniel Clyne, Sadio Mané und jetzt eben van Dijk überwies man umgerechnet über 200 Millionen Euro. Man könnte also behaupten, dass Liverpool durch die überwiesenen Millionen in den vergangenen Jahren überhaupt erst dafür gesorgt hat, dass Southampton sich die Dienste des Niederländers damals sichern und der in der Premier League Fuß fassen konnte. Mit den jetzt zusätzlichen 84,5 ist das eine stolze Summe. Andererseits könnte man diese Transferpolitik auch beinahe mit einem Augenzwinkern als "vorausschauend" bezeichnen.

Wie auch immer: Liverpool wollte van Dijk, van Dijk wollte offensichtlich auch nach Liverpool und jetzt haben die beiden Parteien mit Verspätung zusammengefunden. Auf dem Papier scheint der Wechsel sinnvoll und der Neuzugang muss möglichst schnell "funktionieren", um das viele Geld und das hartnäckige Bohren des achtzehnfachen Meisters zu rechtfertigen. Die Chancen, dass das gelingt, sind gegeben. Es kann aber auch sein, dass er gerade nach seiner durchwachsenen Hinserie mit weniger Spielpraxis noch etwas Zeit braucht.

City macht es vor

Den Niederländer jetzt Woche für Woche an der immensen Ablösesumme zu messen, wäre jedoch grundlegend falsch. Inzwischen ist es gerade in der Premier League Realität, dass ein Spitzenklub für einen Wunschspieler, auch wenn sein Name noch keiner aus der ganz exklusiven Kategorie ist, solche Beträge aufbringen kann und wohl auch muss, will er dauerhaft um die vordersten Plätze spielen.

Manchester City, das angeblich auch an van Dijk interessiert war, gab vor dieser Spielzeit beispielsweise etwa schon 180 Millionen Euro für eine neue Defensive plus Torhüter aus und ist nun klarer Tabellenführer und hat in 20 Spielen erst 12 Gegentreffer hinnehmen müssen. Ähnliches wünscht man sich irgendwann auch in Liverpool.

Stand: 28.12.2017, 11:49