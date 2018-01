So manch ein Fan des FC Liverpool kann sich an die letzte Niederlage gar nicht mehr erinnern. Am 22. Oktober 2017 verlor das Team von Trainer Jürgen Klopp in der Premier League mit 1:4 bei Tottenham Hotspur. Seitdem sind die "Reds" wettbewerbsübergreifend seit 17 Spielen ungeschlagen. Noch nie war der FC Liverpool unter Klopp so erfolgreich.

Jetzt fordert das Team am Sonntag (14.01.18) an der heimischen Anfield Road Spitzenreiter Manchester City und würde wohl nichts lieber tun, als der "Übermannschaft" von Coach Pep Guardiola die erste Saison-Niederlage zuzufügen. Und die Statistik spricht für das Team. Liverpool ist seit 14 Heimspielen gegen City ungeschlagen.

Enges Rennen um die Champions-League-Plätze

Zwar ist City mit einem Vorsprung von 18 Punkten gegenüber Liverpool unerreichbar für die "Reds", doch ein Sieg wäre dennoch enorm wichtig. Denn das Rennen um die Champions-League-Plätze ist in England enorm eng. Liverpool ist Vierter und kämpft gegen Manchester United und den FC Chelsea um die Qualifikation für die Königsklasse. Tottenham und der FC Arsenal liegen in Lauerstellung.

"Liverpool kann jeden schlagen"

"Klar, hat City eine hohe Qualität, und wir wissen, dass sie die Liga dominieren. Aber ich denke, an einem guten Tag kann Liverpool in seiner aktuellen Form jeden schlagen" , sagt Ex-Profi Jason McAteer: "Wir haben natürlich Respekt, aber es gibt keinen Grund, Angst zu haben."

Zudem hat Liverpool etwas gut zu machen. In der Hinrunde setzte es eine 0:5-Klatsche bei City. Liverpool stünde ohnehin wesentlich besser da, wenn es nicht den Saisonstart verschlafen hätte. Klopps Team musste sich zudem in dieser Saison schon acht Mal mit einem Unentschieden begnügen.