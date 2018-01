Premier League - Klopp ist Guardiolas Angstgegner

Der ehemalige Weltklasse-Stürmer Alan Shearer, inzwischen als TV-Experte tätig, fasste das Erfolgsrezept zusammen, mit dem Mannschaften von Guardiola und eben insbesondere City in dieser Saison zu schlagen sind: "Um so zu spielen, braucht man Energie, Tempo, Mut und den Glauben an den Sieg - all das hatte Liverpool heute." Shearer ergänzte: "Wir haben in dieser Saison oft gesehen, dass City, wenn es das Spieltempo kontrolliert, den Ball nach Belieben laufen lässt. Aber das ging diesmal eben nicht."

"Wow! Was für ein Spiel. Zwei Teams - Vollgas."

Nun braucht es nicht nur diese Eigenschaften, sondern auch die richtigen Spieler, eine herausragende Tagesform und etwas Glück, um das Starensemble des Katalanen besiegen zu können. All das hatte Liverpool in diesem spektakulären Spiel. Dazu erwischte man die "Citizens" in einem neunminütigen Tiefschlaf eiskalt - drei Treffer fielen zwischen der 60. und 68. Minute.

Dementsprechend wollte auch Klopp den eigenen Anteil am Sieg nicht kommentieren. Stattdessen lobte er seine Spieler und ergänzte: "Du kannst dir das Spiel aus der Trainer-Perspektive ansehen und sagen: 'Wir hätten dies oder das besser machen können'. Oder du kannst es dir als Fußballfan anschauen und dich fragen: 'Was zum Teufel war das denn?' Wow! Was für ein Spiel. Zwei Teams - Vollgas."

Stand: 15.01.2018, 10:30