Torwart Simon Mignolet, der in der Premier League den Vorzug vor dem ehemaligen Mainzer Loris Karius erhält, ist vorzüglich, solange er die Torlinie in direkter Nähe weiß. Sobald er sich entfernt, fängt bei den eigenen Fans das Zittern an. Joel Matip, ehemaliger Schalker, ist zumindest stabiler als sein Nebenmann in der Innenverteidigung, egal ob der Dejan Lovren oder Ragnar Klavan (ehemals FC Augsburg) heißt. Liverpool bot vor der Saison mehr als 70 Millionen Euro, um Virgil van Dijk als erhoffte Verstärkung zu verpflichten, aber der FC Southampton sperrte sich.

Die Devise beim LFC muss derzeit sein, ein Tor mehr zu schießen als zu kassieren - und wenn es vier sein müssen. Aber auch in der Offensive, die mit Philippe Coutinho, Roberto Firmino, Sadio Mané, Daniel Sturridge und Mohamed Salah wesentlich besser besetzt ist, hakt es derzeit. Mané wird die kommenden Wochen wegen einer Verletzung fehlen, Adam Lallana bestritt aus dem Grund noch kein Spiel in dieser Saison.

Nur ein Sieg in sieben Spielen

Jürgen Klopp (r.) und Jose Mourinho: Die Euphorie ist inzwischen verflogen.

In den vergangenen sieben Spielen gelang dem FC Liverpool in sämtlichen Wettbewerben nur ein Sieg. In jeder Partie wurde mindestens ein Tor kassiert. Manchester United, das vor dem direkten Duell sieben Punkte mehr hat, nahm wie Stadtrivale und Tabellenführer City nur zwei Treffer hin.

Emre Can glaubt, dass es sich nur um eine Schwächephase handelt, weniger um grundlegende Problem. Der deutsche Nationalspieler sagte der Tageszeitung "Die Welt" : "Es gibt keinen Grund zur Sorge. Wirklich. Diejenigen, die die Spiele gesehen haben, müssten bestätigen, dass wir so schlecht nicht gewesen sind. Was nicht stimmt, sind die Ergebnisse. Wir spielen keinen schlechten Fußball."

Kenny Dalglish bleibt auch zuversichtlich. Er steht Jürgen Klopp bei: "Er ist perfekt für den Klub - und der Klub ist perfekt für ihn."

Thema in: Sportschau, Das Erste, Samstag, 14.10.17, 18 Uhr

Stand: 13.10.2017, 14:00