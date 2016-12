Die Mannschaft von Teammanager Jürgen Klopp siegte im 227. Merseyside-Derby beim Stadtrivalen FC Everton durch ein spätes Tor des Senegalesen Sadio Mane (90.+4) mit 1:0 (0:0) und ist nach dem 17. Spieltag der Premier League wieder der erste Verfolger von Tabellenführer FC Chelsea.

Die Reds dominierten das Geschehen vor allem in der zweiten Hälfte klar und blieben zum 13. Mal in Folge im Derby ungeschlagen. Tabellenführer Chelsea (43 Punkte) liegt nach elf Ligasiegen in Folge weiter sechs Punkte vor den Reds. Der vorherige Tabellenzweite FC Arsenal (34) ist nur noch Vierter hinter Liverpool (37) und Manchester City (36).

Can feierte gutes Comeback

Nationalspieler Emre Can feierte als Einwechselspieler nach seiner zweiwöchigen Zwangspause wegen einer Knieverletzung ein zehnminütiges Comeback. Der frühere Mainzer Torhüter Loris Karius, der seinen Platz zwischen den Pfosten nach einigen Fehlern an den Belgier Simon Mignolet verloren hat, nahm auf der Bank Platz.

Stand: 19.12.2016, 22:55