United wird mit dem Selbstvertrauen eines 3:1-Auswärtssieges beim FC Arsenal in das Derby gehen. Es war ein tolles Spiel in London mit einem überragenden David de Gea. Er wehrte 14 Schüsse ab. Bei Twitter verbreitete sich schnell der Spaß, was de Gea an diesem Tag sonst noch so gerettet hätte.

"Er ist der beste Torwart der Welt" , sagte Jose Mourinho nach dem Sieg bei Arsenal. Er ist zweifelsfrei befangen, denn der Portugiese trainiert Manchester United.

Nur auf dem siebten Platz

In neun von 15 Spielen ohne Gegentor: David de Gea

Die Diskussion über den weltbesten Torwart ist aufgrund der schwierigen Vergleiche müßig. Aber dass de Gea, der seit Monaten in bester Form ist, bei einer Abstimmung des Fachmagazins "France Football" nur auf dem siebten Platz landete, etwa auch hinter Real Madrids Keylor Navas, überrascht doch.

Die Zeitung "Manchester Evening News" hat eine Vermutung, woran das liegen könnte. Sie titelte vor dem Derby: "David de Gea wird immer noch unterbewertet."

bar | Stand: 08.12.2017, 13:30