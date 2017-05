Das Team des italienischen Trainers Antonio Conte siegte mit 1:0 (0:0) und hat damit zehn Punkte Vorsprung auf den Tabellenzweiten Tottenham, der aber nur noch maximal neun Zähler holen könnte.

Batshuayi mit dem goldenen Tor

Der in der Schlussviertelstunde eingewechselte Michy Batshuayi erzielte in der 82. Minute im Stadion The Hawthorns den entscheidenden Treffer für Chelsea.