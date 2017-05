Coutinho früh verletzt

Bis dahin hatte sich die Mannschaft von Trainer Jürgen Klopp zum Abschluss des 35 Spieltags beim Tabellendreizehnten sehr schwer getan. Schon früh mussten die "Reds" Spielmacher Philippe Coutinho verletzt ersetzen (13.). Richtung gegnerisches Tor gelang nicht viel.

Zum umständlich und ohne Tempo prallten die Liverpooler Vorstöße an der FC-Abwehr ab. Vor dem Treffer hatte der für Coutinho eingewechselte Adam Llalana mit einem Distanzschuss an die Latte nach einer abgewehrten Ecke die beste Chance (41.).

Nicht mehr in Gefahr

In Durchgang zwei spielte Liverpool mit der Führung im Rücken dann zunächst sicherer auf. Divock Origi prüfte Watford-Keeper Heurelho Gomes mit einem Distanzschuss (53.). Watford läutete mit einem Fernschuss von Etienne Capoue (68.), den "Reds"-Schlussmann Simon Mignolet über die Latte lenkte, den Endspurt ein.

In der Schlussphase machten die Gastgeber mehr Druck, Liverpool setzte vereinzelt Konter, verpasste aber die Vorentscheidung. Ex-Bundesligaprofi Sebastian Prödl traf für Watford in der Nachspielzeit nach einem Eckball noch die Latte (90.+4). Aber letztlich blieb es in einem mäßigen Spiel beim insgesamt verdienten 1:0 für das Klopp-Team.

Punkte gut gemacht

Mit jetzt 69 Punkten nach dem dritten Auswärtssieg in Folge behauptete Liverpool den dritten Platz vor Manchester City (66 Punkte, ein Spiel weniger). Das Team von Trainer Pep Guardiola hatte am Tag zuvor genauso wie Manchester United auf Platz fünf (65 Punkte, ein Spiel weniger) und der FC Arsenal (60 Punkte, zwei Spiele weniger) Punkte liegen lassen.

Am nächsten Spieltag empfängt Liverpool an der heimischen Anfield Road den FC Southampton (07.05.2017, 14.30 Uhr).

db | Stand: 01.05.2017, 22:54