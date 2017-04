Die "Spurs" besiegten am Samstag (15.04.2017) den AFC Bournemouth ohne Probleme mit 4:0 (2:0). Mit 71 Punkten konnte die Mannschaft von Trainer Mauricio Pochettino den Rückstand auf den Spitzenreiter FC Chelsea vorläufig auf vier Zähler verkürzen. Der Stadtrivale tritt am Sonntag bei Manchester United an.

Auch Heung-Min Son trifft

Der belgische Nationalspieler Mousa Dembélé erzielte nach 16 Minuten die Führung für Tottenham, drei Minuten später erhöhte der frühere Bundesliga-Profi Heung-Min Son nach schöner Hackenvorlage von Harry Kane auf 2:0. Der englische Nationalstürmer erzielte mit seinem 20. Saisontor drei Minuten nach dem Seitenwechsel das 3:0. In der Nachspielzeit markierte der Niederländer Vincent Janssen den Endstand.

sid/dpa | Stand: 15.04.2017, 15:55