Die Spurs holten sich am Samstag durch ein überzeugendes 4:0 (3:0) gegen den FC Watford ihren sechsten Liga-Sieg in Serie. Chelsea steht damit vor der Partie am Abend in Bournemouth unter Druck, seinen klaren Vorsprung vor dem Londoner Stadtrivalen zu behaupten.

Die englischen Fußball-Nationalspieler Dele Alli (33. Minute) und Eric Dier (39.) sowie der ehemalige Leverkusener Heung-Min Son (44./55.) erzielten an der White Hart Lane die Tore für die Gastgeber. England-Stürmer Harry Kane stand nach seiner Verletzung erstmals wieder im Kader und wurde in der 61. Minute beim Stand von 4:0 eingewechselt.

Liverpool besiegt Stoke

Jürgen Klopp hat mit dem FC Liverpool derweil einen weiteren Schritt Richtung Champions League gemacht. Die Mannschaft des deutschen Teammanagers feierte dank einer starken Schlussphase am 32. Spieltag mit 2:1 (0:1) bei Stoke City ihren 18. Saisonsieg und hielt dadurch Manchester City im Kampf um Platz drei in Schach. In Liverpool gerieten die Reds um Nationalspieler Emre Can durch einen Treffer von Jon Walters (44.) kurz vor der Pause ins Hintertreffen. Coutinho (70.) und der ehemalige Hoffenheimer Roberto Firmino (72.) drehten dann mit einem Doppelschlag die Partie.

Manchester City, Das Team des ehemaligen Bayern-Trainers Pep Guardiola, gewann 3:1 (1:0) gegen den abstiegsgefährdeten Aufsteiger Hull City und hat als Vierter nach wie vor zwei Zähler Rückstand auf Liverpool. ManCity mit Nationalspieler Leroy Sane in der Startelf ging gegen Hull City durch ein Eigentor von Ahmed Elmohamady (31.) in Führung. Sergio Agüero (48.) und Fabian Delph (64.) legten nach der Pause nach, ehe Andrea Ranocchia (85.) für die Gäste verkürzen konnte.

red | Stand: 08.04.2017, 18:07