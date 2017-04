Phil Jagielka hatte Everton beim 1:1 im Old Trafford in der 22. Minute mit einem Linksschuss in Führung gebracht. Danach war United lange feldüberlegen, musste aber auch eine Reihe gefährlicher Kontersituationen überstehen.

Rot für Williams

Als Marouane Fellaini, Marcus Rashford und auch Ibrahimovic zahlreiche Chancen für United ungenutzt ließen, sah es bis weit in die Nachspielzeit nach einem Auswärtssieg für Everton aus. Doch dann wehrte Ashley Williams einen Schuss mit der Hand ab, sah zu Recht die Rote Karte - und Ibrahimovic verwandelte den Elfmeter sicher zum späten Ausgleich.

Nicht mehr für Europa reichen wird es in dieser Saison für Sensationsmeister Leicester City, doch seit Craig Shakespeare das Amt von Claudio Ranieri übernommen hat, ist zumindest die Abstiegsgefahr gebannt. Gegen Sunderland setzte Leicester mit einem 2:0 (0:0) die tolle Aufholjagd fort, Islam Slimani (69.) und einmal mehr Nationalstürmer Jamie Vardy (78.) schossen den fünften Erfolg in Serie heraus.

red | Stand: 04.04.2017, 23:12