Liverpool mit seinem deutschen Trainer Jürgen Klopp gewann am Sonntag (12.03.2017) nach einer schwachen Leistung 2:1 (1:1) gegen Aufsteiger FC Burnley. Die Reds rückten mit nun 55 Punkten bis auf einen Zähler an den Tabellen-Dritten Manchester City heran - allerdings hat Liverpool bereits eine Partie mehr absolviert. Ashley Barnes hatte das schlechteste Liga-Auswärtsteam aus Burnley in Führung gebracht (7.). Georginio Wijnaldum (45.+1) und der frühere Leverkusener Can (61.) drehten die Partie noch. Burnley hatte Liverpool beim 0:2 im Hinspiel die erste Saisonniederlage beigebracht.

Deutlich an der Spitze liegt mit 66 Zählern weiter der FC Chelsea. Der FC Arsenal ist mit 50 Punkten Fünfter. Diese Klubs waren wie etliche andere auch wegen der Viertelfinalspiele im FA -Cup in der Liga spielfrei.

Manchester City spielt nur remis

Zweikampf zwischen Manchesters Silva (oben) und Cameron

Bereits am Mittwochabend (08.03.2017) hatte Manchester City es gegen Stoke City verpasst, sich im Kampf um den zweiten Platz in der Premier League eine bessere Ausgangsposition zu verschaffen. Die Mannschaft von Trainer Pep Guardiola kam nicht über ein torloses Remis hinaus. Die Citizens schafften es somit auch nicht, den Rückstand auf Spitzenreiter FC Chelsea entscheidend zu verkürzen.

Erstmals seit fast zwei Monaten kein Tor

Guardiola setzte gegen Stoke erneut auf den zuletzt starken deutschen Nationalspieler Leroy Sané und Ex-Bundesligaprofi Kevin De Bruyne. Dennoch blieb die mit etlichen Stars gespickte Mannschaft gegen den Tabellenneunten erstmals seit knapp zwei Monaten ohne Torerfolg in der Liga. Sané sah in der 54. Minute die Gelbe Karte wegen einer Schwalbe.

red/dpa/sid | Stand: 12.03.2017, 20:00