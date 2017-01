Wechseltheater um einen EM-Star

Wenn West Ham United am 21. Spieltag der Premier League gegen Crystal Palace antritt, dann wird ein Spieler sicher fehlen: Dimitri Payet wird das Heimspiel der Hammers am Samstag (16 Uhr) im ungeliebten London Stadium versäumen, denn der Leistungsträger gehört nicht zum Kader. Aus disziplinarischen Gründen. Der EM-Star will nämlich im Winter gegen den Wunsch seines Arbeitgebers wechseln - und nun ist das übliche Transfertheater in vollem Gange.

Payet darf nicht mit seinen Kollegen trainieren, solange er seine Einstellung nicht ändert. "Ich erwarte von ihm Engagement und Hingabe für die Mannschaft" , sagte Slaven Bilic. Der ehemalige Bundesligaspieler (1993 bis 1996 beim Karlsruher SC) hatte als Teammanager des englischen Erstligisten deutliche Worte in Richtung des französischen Nationalspieler gefunden: "Wir wollen unsere besten Spieler nicht verkaufen, aber Payet will nicht mehr für uns spielen."

Rückkehr zur Marseille steht im Raum

West Ham United hatte schon während der EM immer wieder mit Wechselgerüchten um den ebenso dynamischen wie eigenwilligen Mittelfeldspieler zu tun, der während des Turniers an fünf Treffern beteiligt war und als einer von zwei Franzosen in die Mannschaft des Turniers gewählt wurde.

Der 29-Jährige will nun offenbar zurück zu Olympique Marseille, von wo er im Sommer 2015 auf die Insel gewechselt war. Interesse sollen auch Manchester United und der FC Arsenal geäußert haben. Aber wie so viele Premier-League-Vertreter ist auch West Ham United auf Transfererlöse gar nicht angewiesen.

Bilic ist emotional angegriffen

Bild aus harmonischen Zeiten: Slaven Bilic und Dimitri Payet

Im Februar 2016 hatte der Publikumsliebling seinen Vertrag bei den Londonern bis 2021 verlängert. Aber offenbar überwiegt nun die Sehnsucht nach der Heimat. Die Schlammschlacht ist in vollem Gange. Bilic: "Ich habe mit dem Vorsitzenden gesprochen und es ist keine Frage des Geldes. Wir haben ihn mit einem langfristigen Vertrag ausgestattet, weil wir wollen, dass er bleibt."

Der 48 Jahre alte Trainer, der von 2006 bis 2012 die mit vielen besonderen Charakteren gespickte Nationalmannschaft Kroatiens betreute, fühlt sich auch emotional angegriffen: "Wir haben ihm alles gegeben, waren immer für ihn da. Ich fühle mich verraten und bin wütend."

Spieler mit besonderer Lebensgeschichte

Angeblich darf Payet den Klub bei einem Abstieg für festgeschriebene 18 Millionen Euro verlassen. West Ham ist aktuell 13. mit sieben Punkten Vorsprung vor der kritischen Zone. Bilic räumte ein, dass es " schwierig" werden dürfte, den Akteur bei Laune zu halten. Denn Payet hat eine besondere Lebensgeschichte, die von vielen Irrungen und Wirrungen gekennzeichnet ist.

Geboren wurde er in Saint-Pierre, einer Gemeinde des französischen Überseedépartment Réunion. Nach vier Jahren in Le Havre war Payet - getrieben vom Heimweh und Problemen in der Schule - zurückgekehrt auf seine Geburtsinsel. Obwohl er zwei Jahre später den nächsten Anlauf in Europa versuchte, galt der 1,75-Meter-Mann zwar als technisch begabt, jedoch auch als wankelmütig und mitunter phlegmatisch.

Immer wieder Probleme in seinen Vereinen

Mal schwänzte er Trainingseinheiten, mal diskutierte mit Schiedsrichtern. Während er beim FC Nantes spielte, soll er sich Geld als Kleidungsverkäufer hinzuverdient haben. Und beim AS St. Etienne sorgte eine Prügelei mit einem Mannschaftskollegen dafür, dass Payet als Problemprofi gebrandmarkt war.

Es dauerte, bis er in St. Etienne, später in Lille wieder in die Spur fand. Nur folgerichtig, dass er für Frankreichs Nationalmannschaft erst die EM 2012, dann auch für die WM 2014 keine Berücksichtigung fand. Erst vor der EM 2016 nahm ihn Didier Deschamps ins Aufgebot auf – weil es gar nicht mehr anders ging.

Der Vereinstrainer jubelte auf dem Moderatorentisch

Bevor Payet auf die Insel wechselte, war er 2014/2015 in Marseille an mehr Treffern beteiligt gewesen als jeder andere Spieler in Europa. Und nachdem ihn West Ham United für 15 Millionen Euro Ablöse geholt hatte, glänzte er auch dort. Nicht zuletzt, weil ihm Bilic vertraute. Seine Dynamik und Vorstöße waren sehenswert, seine Fernschüsse und Freistoßtreffer gefürchtet. "Wenn er fit ist, gehört er zu den besten Spieler auf seiner Position" , lobte Bilic.

Tatsächlich erkannte auch Deschamps den Wert dieses Dampfmachers. Als dann Payet im zweiten EM-Gruppenspiel gegen Albanien die späte Erlösung für den Gastgeber gelang, kletterte der als Fernsehexperte arbeitende Vereinstrainer auf den Moderatorentisch, verneigte sich und rief: "Das ist mein Junge." Nun will genau dieser Junge ihm nicht mehr folgen.

sid/red | Stand: 13.01.2017, 09:40