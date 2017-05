Wenn man im Londoner Stadtteil Tottenham seinen Namen erwähnt, strahlen die Fußballfans. An der White Hart Lane ist Paul Gascoigne eine Legende. Die "Spurs"-Anhänger erinnern sich besonders gern an sein Freistoßtor beim 3:1 im FA -Cup-Halbfinale 1991 gegen Erzfeind Arsenal. Doch auch das Endspiel gegen Nottingham Forest ist ihnen im Gedächtnis geblieben. "Gazza", wie sie ihn in England nennen, musste früh ausgewechselt werden. Er hatte sich bei einem harten Foul an Nottinghams Gary Charles selbst verletzt und verpasste die folgende Saison komplett.

Gascoigne feiert am 27. Mai seinen 50. Geburtstag - und denkt immer noch gern an die vier Jahre in London zurück. "Die Zeit, die ich bei den Spurs hatte, war phänomenal" , erklärte er kürzlich in einem Interview auf der Website von Tottenham Hotspur. "Das Ding ist, ich würde mir manchmal wünschen, dass ich sie hasse, dann würde ich sie nicht so sehr vermissen. Ich habe jede Minute genossen."

"Wahrscheinlich schlimmstes Jahr meines Lebens"

Bei den Feierlichkeiten zum Abschied vom alten "Spurs"-Stadion wurde Gascoigne Mitte Mai allerdings vermisst. Er soll der Feier aus Selbstschutz ferngeblieben sein, wollte sich nach eigenen Aussagen lieber auf seine Gesundheit konzentrieren. Seit vielen Jahren kämpft der 57-malige englische Nationalspieler mit Depressionen, Alkohol- und Drogenproblemen. Bei einem Auftritt in der Fernsehsendung "Good Morning Britain" gab er sich vor kurzem aber zuversichtlich: Er werde den Kampf gewinnen.

Im Gespräch hatte Gascoigne zuvor unter Tränen vom "wahrscheinlich schlimmsten Jahr meines Lebens" berichtet. Sein 22 Jahre alter Neffe hatte sich 2016 das Leben genommen. Gascoigne erlitt einen Rückfall. "Die Drinks haben mich eingeholt" , gestand er. Schließlich entschied er sich für einen kalten Entzug. "Ich bin am Boden, aber nicht erledigt" , stellte das frühere Mittelfeld-Ass klar. "Es ist in Ordnung, trocken zu sein. Ich möchte glücklich und trocken sein. Ich will die Freude zurückhaben."

Die Nation weinte mit Gascoigne

Paul Gascoigne bei der WM 1990

Zu seinen besten Zeiten beflügelte Gascoigne die Freude der Fans wie kein anderer englischen Kicker seit dem WM -Triumph von 1966. Das Genie am Ball führte die "Three Lions" 1990 ins WM-Halbfinale. Als er beim Aus gegen Deutschland bittere Tränen vergoss, weinte die Nation mit. Wie 1996, als er im Halbfinale der Heim- EM gegen Deutschland das "Golden Goal" um Stollenbreite verpasste.

Zwei Jahre später, bei der WM 1998, reichte es für "Gazza" nicht mehr zur Kader-Nominierung, sein nicht enden wollender Niedergang hatte da längst begonnen. Anfangs gefiel sich Gascoigne noch in der Rolle des ewigen Lausbuben. Er zog Teamkollegen in aller Öffentlichkeit die Hosen herunter, zeigte dem Schiedsrichter Gelb, oder bat Prinzessin Diana um einen Kuss. Doch bald häuften sich die Abstürze - gnadenlos begleitet von der britischen Boulevardpresse.

Am übelsten spielte Gascoigne das Trinken mit. "Der Alkohol hatte von meinem Leben Besitz ergriffen" , berichtete er vor Jahren, mal trocken. Vor Spielen habe er sich bisweilen mit "neun Brandies, Wein und Koks" auf Touren bringen müssen, an anderen Tagen brauchte er zwei Flaschen Whisky allein zur Beruhigung - und zwei weitere, um wieder drauf zu kommen.

Immer in den Schlagzeilen

Seine angestrebte Trainer-Karriere nahm auch wegen des Alkohols nie richtig Fahrt auf. Mit zahlreichen Ausfällen, Entzugsversuchen und Krankenhaus-Aufenthalten blieb Gascoigne aber in den Schlagzeilen. Jetzt setzt er sich dafür ein, dass anderen Fußballern ein ähnliches Schicksal erspart bleibt und das Thema enttabuisiert wird. "Es gibt viele Leute, die alles haben, aber innerlich nichts", mahnte er im Fernsehen. "Wir müssen mehr tun - vor allem für die Typen. Das ist ein Machoding. Die denken: 'Nee, ich mach nichts, weil mich dann keiner mehr mag'."

Das Problem hat Gascoigne glücklicherweise nicht. Nach seinem TV-Auftritt posteten viele Fans in den sozialen Medien ihre Sympathiebekundungen. Auch nach unzähligen Skandalen ist Paul Gascoigne in England immer noch ein Nationalheld.

Stand: 26.05.2017, 14:50