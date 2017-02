"Den Vertrag habe ich in Kabul unterschrieben. Aber ansonsten werde ich kaum dorthin reisen müssen", sagte der 79-Jährige dem Kölner Express, "es ist ein Kriegsland, die Spieler sind alle im Ausland. Ich bereite die Mannschaft auf die Asien-Meisterschaft vor. Die Trainingslager finden in Dubai oder Katar statt. Ich muss nur sechsmal im Jahr für jeweils drei Wochen anreisen."

Der gebürtige Kölner hatte seinen Vertrag bereits am Sonntag in Kabul unterschrieben, wird aber künftig kaum Zeit in Afghanistan verbringen.

Erstes Pflichtspiel gegen Vietnam