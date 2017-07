PSG-Brasilianer mühten sich wohl vergebens

Andererseits hieß es auch, dass die zahlreichen Brasilianer, die in Paris unter Vertrag stehen - Dani Alves, Thiago Silva, Lucas und Marquinhos - wiederum gute Argumente für einen Wechsel geliefert haben sollen. Was stimmt also nun? Tendenziell wiegt Piques Tweet, auf dem eben auch Neymar selbst zu sehen ist, aktuell am schwersten.

Damit wäre nicht nur die höchste je gezahlte Ablösesumme abgewendet, die mehr als doppelt so hoch gewesen wäre wie die 105 Millionen Euro für den Paul Pogba (von Juventus zu Manchester United) - sondern auch ein Zeitalter, in dem utopisch anmutende und eher symbolische "feste" Ablösesummen keine Garantie für einen Verbleib mehr sind.

Eine halbe Milliarde Euro?

Rund eine halbe Milliarde Euro soll das Brutto-Gesamtpaket in etwa wert gewesen sein, das der französische Scheich-Klub zu schnüren bereit war/ist. Ablösesumme, Steuern, Wechselprämie von kolportierten 100 Millionen Euro und ein Jahresgehalt von etwa 30 Millionen Euro.

Nicht aufzuhalten: Neymar gegen Juventus

Neymar selbst hat sich bisher so gut wie nicht zum Thema geäußert - am Nächsten kam einem Statement bisher tatsächlich der Pique-Tweet mit Neymars Konterfei. Der Stürmer, der es in bisher 186 Pflichtspielen für die Katalanen auf 105 Tore und 80 Vorlagen gebracht hat und für Brasilien in 77 Auftritten bereits 52 Treffer erzielte, sorgt in der Vorbereitung stattdessen sportlich für weitere Nachweise seiner Extraklasse.

Neymar zaubert indes weiter

Beim 2:1-Erfolg zur Saisoneröffnung seines Klubs in New Jersey gegen Juventus Turin traf er doppelt, beide Tore waren wunderschön. Vor allem nach dem zweiten, als er gleich fünf Gegenspieler aussteigen ließ, dürften alle Fans der Katalanen für einen Verbleib ihres Stars gebetet haben.

Stand: 24.07.2017, 10:06