Möglicher Neymar-Wechsel - der Status quo

Kritische Stimmen von überall

Dass Neymar diese Zahlen in Paris erneut in etwa auch in diesem Ausmaß auflegen wird, dürfte nicht nur sein neuer Arbeitgeber erwarten, über die sportliche Klasse des Stürmers gibt es nahezu keine Zweifel. Angesichts der Ablösesumme und des Gehalts sind die Zweifel am "Geschäft" Fußball jedoch nicht unbedingt kleiner geworden.

"Gipfel der Unanständigkeit" nannte die französische Zeitung "Le Journal de la Haute-Marne" die Ausmaße des Wechsels, der den bisherigen Rekordtransfer Paul Pogba für 105 Millionen Euro zu Manchester United wie "Peanuts" anmuten lässt. SC-Freiburg-Trainer Christian Streich nannte es schlichtweg "irreal" . Liverpool-Coach Jürgen Klopp hofft indes, dass diese Summe "eine Ausnahme bleiben wird" - damit dürfte er nicht alleine stehen.

red | Stand: 03.08.2017, 09:58